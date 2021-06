System SAP TMS będzie używany w PKP CARGO

Spółka PKP CARGO, największy polski towarowy przewoźnik kolejowy, podpisała umowę na wdrożenie systemu SAP Transportation Management System, którego zadaniem będzie wsparcie zarządzania transportem w spółce.

Projekt obejmie swoim zakresem główne procesy biznesowe PKP CARGO. System SAP TMS, wraz z modułem SAP SD, będzie jedną, kompletną platformą do zarządzania transportem. Będzie bowiem obsługiwał wszystkie obszary procesu przewozowego, takie jak kontakt z klientem, zarządzanie zamówieniami, planowanie zapotrzebowania na przewóz ładunków masowych i intermodalnych, zarówno krajowy jak i międzynarodowy, automatyzację planowania i budowy harmonogramu przewozów.

To narzędzie pomoże w monitoringu transportów, zapewniając np. śledzenie przesyłek, a także przyczyni się do lepszego planowania czasu pracy drużyn trakcyjnych. Ponadto SAP TMS obejmuje również rozliczanie przewozów, co oznacza integrację z systemem ERP. Ponieważ wszystkie operacje związane z przewozem mają być wykonywane w jednym systemie i wszystkie dane będą przechowywane i przetwarzane w jednym miejscu, to dostęp do nich będzie możliwy w czasie rzeczywistym, co ułatwi ich analizę w systemie klasy Business Intelligence.