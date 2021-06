Jest projekt ustawy ws. organizacji III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce

Za dwa lata, od 21 czerwca do 2 lipca 2023 roku, w Krakowie i Małopolsce mają odbyć się III Igrzyska Europejskie. Oznacza to goszczenie 50 reprezentacji państw i od 4 do 6 tysięcy sportowców konkurujących w 26 dyscyplinach sportowych.

Jak ustalił portal wPolityce.pl w otoczeniu wicepremiera Jacka Sasina toczą się prace nad specustawą, która ma wesprzeć samorządy w organizacji tej prestiżowej i zyskującej na znaczeniu imprezy sportowej.

W uzasadnieniu do projektu „Ustawy o przygotowaniu III Igrzysk Europejskich - Kraków, Małopolska 2023” czytamy:

Celem projektu jest umożliwienie gospodarzom Igrzysk sprawnego i terminowego wykonania przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontów obiektów sportowych i budowlanych na terytorium rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia Igrzysk, a także innych przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia Igrzysk”.

Co konkretnie zawiera projekt?

— rząd w drodze rozporządzenia, we współpracy z samorządami, określi w drodze rozporządzenia listę przedsięwzięć koniecznych do organizacji Igrzysk. Lista zostanie na podstawie wytycznych Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich

— ustanowiony zostanie także program wieloletni przygotowania tych przedsięwzięć, z jasnym określeniem, kto za co odpowiada, co trzeba sfinansować z budżetu centralnego

— środki na organizację Igrzysk pochodzić będą ze wspomnianego już budżetu centralnego, budżetów samorządów oraz pieniędzy unijnych

— Województwo Małopolskie utworzy spółkę celową, której zadaniem będzie przygotowywanie, koordynowanie, wykonywanie i nadzorowanie przedsięwzięć budowlanych i innych. Ma ona uzyskać specjalne uprawnienia, konieczne do szybszego procedowania spraw formalnych

— ustawa przewiduje też szereg działań mających przyspieszyć prace, na przykład krótsze terminy w jakich odpowiednie organy administracji muszą udzielić odpowiedzi, zgody, pomocy

— ustawa daje administracji uprawnienia do czasowego ograniczenia uprawnień właścicieli infrastruktury, jeśli konieczne będzie to do przeprowadzenia tak dużego wydarzenia

— ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia

Igrzyska Europejskie zainaugurowano w roku 2015 w Baku, potem był Mińsk. Z zasady mają się odbywać rok przed Igrzyskami Olimpijskimi.

Czytaj też: Liderzy G7 omawiali hipotezę wycieku wirusa z laboratorium w Chinach

wPolityce.pl/kp