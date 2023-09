Macron: nie może być rosyjskiej flagi podczas IO

W wywiadzie dla dziennika „L’Equipe” opublikowanym w środowy wieczór prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że „nie może być rosyjskiej flagi podczas igrzysk olimpijskich”, ponieważ „nie ma na nią miejsca w czasie, gdy popełnia zbrodnie wojenne”

Zapytany o ewentualną indywidualną obecność rosyjskich sportowców podczas przyszłorocznej imprezy w Paryżu francuski prezydent odpowiedział: „Chciałbym, aby była to świadoma decyzja świata olimpijskiego. To nie państwo-gospodarz ma decydować, co MKOl powinien zrobić”.

28 marca Komitet Wykonawczy MKOl zalecił, aby rosyjscy i białoruscy sportowcy mogli brać udział w międzynarodowych zawodach tylko jako neutralni sportowcy i tylko ci, którzy nie popierali publicznie inwazji wojskowej na Ukrainie i nie są związani z siłami zbrojnymi lub klubami resortów siłowych. Jednocześnie rosyjscy i białoruscy sportowcy nie powinni być reprezentowani w sportach zespołowych.

Decyzja w sprawie ich udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu 2024 ma zapaść w późniejszym terminie.

Czytaj też: Ropa drożeje dzięki rosyjsko-saudyjskiej współpracy

PAP/KG