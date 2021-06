KNF: Nowy podmiot wpisany na listę ostrzeżeń publicznych

Na listę ostrzeżeń publicznych wpisano nowy podmiot - spółkę FXBFI Broker Financial Invest Ltd - poinformowała w środę Komisja Nadzoru Finansowego.

Powodem wpisania na listę ostrzeżeń publicznych spółki FXBFI Broker Financial Invest Ltd jest podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczącego art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

W sprawie spółki FXBFI Broker Financial Invest Ltd Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania, które zainicjował inny podmiot, prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie - napisano w komunikacie KNF.

Jak wynika z informacji zawartych na stronie podmiotu, który trafił na listę ostrzeżeń publicznych, jego siedziba znajduje się na Cyprze.

PAP/kp