Polska delegacja już w Pradze. W czwartek początek rozmów ws. Turowa

Polska delegacja jest już w Pradze. Na jej czele min. Michał Kurtyka i to on prowadzi rozmowy dotyczące kwestii środowiskowych i kopalni Turów. Rozmowy ruszają jutro. W delegacji jest też wicepremier Jacek Sasin, by ją wzmocnić, pokazać stronie czeskiej, że przywiązujemy do tej sprawy wagę i dbać o interes największej spółki energetycznej, której sprawa dotyczy, czyli PGE

Rząd zobowiązał we wtorek w drodze uchwały ministrów: aktywów państwowych Jacka Sasina, klimatu Michała Kurtykę, spraw zagranicznych Zbigniewa Rau oraz ds. UE Konrada Szymańskiego do rozwiązania z Czechami w drodze ugody sporu o kopalnię w Turowie.

Działania te w szczególności mają dotyczyć strategii prowadzonego postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym również wykonywania dotychczasowych i przyszłych postanowień, a także wyroku, oraz rozwiązania sporu na drodze ugody z Republiką Czeską.

Jak poinformował we wtorek TSUE, Czechy zwróciły się do niego o ukaranie Polski grzywną w wysokości 5 mln euro dziennie za „niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów”.

Pod koniec lutego 2021 r. rząd Czech wniósł do TSUE skargę przeciwko Polsce ws. rozbudowy kopalni wraz z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli nakazu wstrzymania wydobycia. Czeski rząd podniósł, że pozew jest niezbędny dla ochrony czeskich obywateli, ponieważ Polska nie spełniła postulatów Pragi związanych z ochroną środowiska. Pod koniec kwietnia minister klimatu przedłużył koncesję na wydobycie w Turowie do 2044 r.

W maju TSUE nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni. Jako strona do pozwu Czech przeciwko Polsce przystąpiła Komisja Europejska. Wydobycie w kopalni nie zostało wstrzymane.

Do sprawy odniósł się także wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

-Polska musi szukać porozumienia z Czechami po to, aby Czesi wycofali skargę główną i zakończyli postępowanie w taki sposób, w którym obie strony porozumieją się, co robić na przyszłość - mówił we wtorek na antenie Tok FM Artur Soboń.

Czytaj też: Prezes PLK: Chcemy w tym roku zainwestować 12,5-13 mld zł

wPolityce.pl/PAP/kp