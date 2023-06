Premier o sprawie Turowa: nie składamy broni

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił wstrzymania decyzji resortu klimatu o przedłużeniu do 2044 r. udzielania koncesji na wydobywanie węgla dla kopalni w Turowie

Wstrzymania wykonania tej decyzji domagały się w złożonych skargach organizacje ekologiczne.

WSA w sprawie Turowa po raz kolejny pokazał, że pojęcie interesu społecznego jest mu obce. Od popełniania błędów, gorsze jest tkwienie w błędzie. Nie składamy broni - skomentował w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki

Jak poinformował w piątek w komunikacie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w czwartek sąd ten wydał postanowienie w sprawie decyzji Ministra Klimatu i Środowiska z 17 lutego 2023 r. dotyczącej koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Turów. W decyzji tej resort zmienił termin udzielania koncesji z 30 kwietnia 2026 r. ustalając go do 27 kwietnia 2044 r.

Skargi na tę decyzję złożyły do sądu administracyjnego organizacje ekologiczne, w tym Greenpeace. Skarżący wnieśli przy tym o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W czwartek WSA postanowił odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji ws. koncesji dla „Turowa”. Rozstrzygnięcie to jest nieprawomocne i można się od niego odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PAP, Twitter/KG