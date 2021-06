Znamy zwycięzców XXIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych polskich wyrobów i technologii. Za najlepsze uznano nowatorskie projekty: Urządzenie AngioExpert do nieinwazyjnej oceny krążenia naczyniowego, FRANKD – szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz VENTIL – urządzenie do niezależnej wentylacji płuc

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” to święto ludzi, którzy przyczyniają się do budowania naszej silnej, nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki – powiedział do uczestników gali wręczenia nagród premier Mateusz Morawiecki.

Zwycięzcy konkursu „Polski Produkt Przyszłości” to autorzy najbardziej innowacyjnych polskich produktów i technologii. A bez innowacji i innowatorów nie ma mowy o rozwoju, szczególnie w czasach gdy nasza gospodarka podnosi się po trudach epidemii Covid-19. Cieszę się, że mimo tego niełatwego egzaminu, polskie firmy i instytucje nauki nie straciły ducha walki o lepszą przyszłość i nie ustały w tworzeniu rozwiązań poprawiających jakość naszego życia – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.