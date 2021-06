WIDEO. Zobacz Galę Gazety Bankowej i wystąpienia laureatów

Konkurs TechnoBiznes co roku wskazuje na firmy i rozwiązania technologiczne, które sprawiają, że banki, instytucje finansowe i przemysł rozwija się cyfrowo. Konkurs Najlepszy Bank wskazuje wyróżniające się na rynku banki duże, małe i średnie oraz spółdzielcze. Zwieńczeniem uroczystej Gali „Gazety Bankowej” 2021 było wręczenie tytułu Bankowego Menedżera Roku. Podczas uroczystej gali obecni byli czołowi przedstawiciele banków i sektora finansowego w Polsce

Chciałbym podziękować wszystkim firmom i instytucjom za chęć przystąpienia do konkursów i zaangażowanie w sprawne przygotowanie materiałów. Mimo utrudnionej sytuacji zdecydowali się Państwo podjąć trud wypełnienia nienajłatwiejszych ankiet oraz przedstawienia swoich projektów. Dzięki temu, możemy się tu dziś spotkać. Konkursy Gazety Bankowej to coś więcej niż tylko nagrody i wyróżnienia. To przede wszystkim możliwość przedstawienia, poznania i uhonorowania ludzi, którzy – w przypadku konkursu TechnoBiznes - przyczyniają się do technologicznego rozwoju naszego kraju, oraz – jak to ma miejsce w przypadku konkursu Najlepszy Bank – najskuteczniej i najbezpieczniej zarządzają naszymi finansami - mówił Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” na otwarcie gali.

TechnoBiznes

Nagrody przyznano w dwóch konkurencjach: „Hit Roku 2021” i „Lider 2020”. W grupie pierwszej zostały nagrodzone najlepsze rozwiązania, które w roku 2021 są lub będą dostępne, a w drugiej - instytucje i firmy, która w minionym roku dokonały spektakularnego wdrożenia w obszarze nowych technologii. W pierwszej konkurencji nacisk położony jest na przyszłość, na trendy i możliwości, które mogą zostać zrealizowane, w drugiej dominuje stan obecny, czyli technologiczna teraźniejszość w jej najlepszym wydaniu. Liderów wyłoniono w trzech kategoriach: Bankowość, Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe oraz Przemysł 4.0, a Hity w dwóch – w Bankowości oraz w Ubezpieczeniach i innych instytucjach finansowych.

W pierwszym konkursie, w kategorii Bankowość, nagrodę Hit Roku otrzymało Biuro Informacji Kredytowej BIK za BIK API – aktualizację online bazy BIK Klient Indywidualny, oraz Hitachi Europe za Telemedycynę nowej generacji w bankowości- odpowiedź Hitachi na pandemię.

Obu rozwiązaniom „Gazeta Bankowa” wraz z Kapitułą Konkursów Technologicznych przyznała także rekomendacje. Otrzymało je również sześć innych firm: dwie trafiły do Comarchu (pierwsza to Comarch RPA for KYC - system do automatyzacji pozyskiwania danych ze źródeł rozproszonych, druga - AI in Comarch Wealth Management, czyli rozwiązanie chmurowe, pomagające doradcom i inwestorom w doborze właściwego produktu inwestycyjnego), do Heuthes (za Multicentaur Payment ID Hub), Secfense (Secfense User Access Security Broker), SoftNet (vBanking – czyli wirtualny bank, rozwiązanie adresowane głównie do banków spółdzielczych) oraz Sygnity (za FlexiFee 2.0 - system wspierający sprzedaż produktów i usług bankowych).

W kategorii Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe, nagrodę Hit Roku (i zarazem rekomendację) otrzymała spółka Atende za cyfryzację dokumentów publicznych, prywatnych oraz procesów backoffice w oparciu o technologię blockchain. Rekomendację przyznano także firmie ERGO Technology & Services za rozwiązanie MLS (mobilna likwidacja szkód).

Pierwsze miejsce w konkursie Lider 2020, w kategorii Bankowość zdobył PKO Bank Polski za Program Transformacji Technologicznej Road to Cloud, drugie – Bank Pekao za PeoPay KIDS, trzecie - Alior Bank za Foto ID. W tej kategorii „Gazeta Bankowa” przyznała także wyróżnienia: ING Bankowi Śląskiemu za Robo-doradcę Investo, BNP Paribas Bank Polska za Autenti Paperless, PKO Bank Polski za You&AI – Asystenta głosowego PKO Banku Polskiego, oraz SGB-Bank za aplikację SGB Mobile.

W kategorii Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe zwyciężył PZU SA, który został nagrodzony za mojePZU, drugie miejsce zajął Generali Polska (Leon – sztuczna Inteligencja jako wsparcie w obsłudze klienta), a trzecie - PKO Leasing (za Bankową platformę Automarket.pl). W tej kategorii kapituła konkursu przyznała dwa wyróżnienia – jedno dla PZU Życie za Semantyczny OCR (jest to narzędzie służące do obsługi roszczeń życiowych, wykorzystujące Sztuczną Inteligencję), drugie – dla STU ERGO Hestia za Panel wypłat kanałem Blockchain.

W kategorii Przemysł 4.0 tytuł Lidera 2020 otrzymała Grupa Lotos za System LDAR, umożliwiający prowadzenie monitoringu urządzeń, aparatów, połączeń kołnierzowych i rurociągów, pod kątem lokalizacji i usuwania emisji niezorganizowanej lotnych związków organicznych – LZO. Drugie miejsce w tej kategorii zajął Totalizator Sportowy, którego Kapituła nagrodziła za mojeID – elektroniczną weryfikację klientów, a trzecie - TAURON Polska Energia za Tauron w chmurze. Przyznano dwa wyróżnienia: jedno – dla spółki Emitel za Smart City Piaseczno, i drugie – dla Lotniska Chopina w Warszawie oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za A-CDM (Airport – Collaborative Decision Making), czyli za system, który poprawia efektywność działania lotniska, płynność ruchu lotniczego, sprawność obsługi samolotów oraz pozwala lepiej wykorzystać zasoby wszystkich partnerów.

Nagrody w obu konkursach są przyznawane przez Kapitułę, która ocenia rozwiązania zgłoszone przez firmy i instytucje pod kątem ich innowacyjności, a także wykorzystania nowoczesnych koncepcji i produktów informatycznych w wielu dziedzinach gospodarki – od sfery usług i obsługi klienta po działalność produkcyjną.

Technobiznes 2021, gala Gazety Bankowej / autor: Fratria

Najlepsze Banki i ich menedżerowie

Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali „Gazety Bankowej”, w której uczestniczyli wybitni przedstawiciele polskiego świata finansów, przedstawiciele sektora bankowego, eksperci i członkowie Rady Polityki Pieniężnej. „Gazeta Bankowa” przyznała statuetki w dwóch konkursach: w konkursie „Najlepszy Bank 2021” i „Bankowy Menedżer Roku 2020”.

Zwycięzcą w grupie dużych banków komercyjnych został Bank Pekao. Drugi był ING Bank Śląski, a trzeci PKO Bank Polski.

W grupie małych i średnich banków komercyjnych tytułem „Najlepszy Bank 2021” został nagrodzony Alior Bank. Drugie miejsce zajął Bank Millennium, a trzecie - Credit-Agricole Bank Polska.

Tytuł „Najlepszego Banku 2021” w grupie banków spółdzielczych otrzymał Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, drugie miejsce zajął Bank Spółdzielczy w Białymstoku, a trzecie - ex aequo - Bank Spółdzielczy w Brodnicy oraz Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Bank Pekao już drugi rok z rzędu zwyciężył w konkursie Najlepszy Bank 2021 w grupie dużych banków komercyjnych. Uplasował się też na drugim miejscu w konkursie TechnoBiznes 2021, w konkurencji Lider Roku 2020 w kategorii Bankowość, za wdrożenie aplikacji PeoPay KIDS. Konkursy organizowane są cyklicznie przez redakcję miesięcznika „Gazeta Bankowa”.

Rok 2020 był pod wieloma względami szczególny i niezwykle trudny, naznaczony pandemią COVID-19 i serią lockdownów, które odbiły się na gospodarce i funkcjonowaniu biznesu. Potrafiliśmy jednak wykorzystać ten czas do przyspieszenia transformacji cyfrowej oraz zwiększenia elastyczności finansowej i zwinności operacyjnej. Ta nagroda jest dla wszystkich pracowników Pekao, ponieważ wykazali się w ubiegłym roku szczególnym profesjonalizmem, rzetelnością i pracowitością. To dzięki ich zaangażowaniu Bank Pekao pewnie wszedł w 2021 rok i może z odwagą realizować nową strategię, cały czas się rozwijając – powiedział Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.

Bank Pekao został też laureatem drugiego miejsca w konkursie Lider Roku 2020, który nagradza firmy i rozwiązania przyspieszające cyfrowy rozwój polskiej gospodarki. Celem konkursu było wyłonienie instytucji, która w minionym roku dokonała najlepszego wdrożenia w obszarze nowych technologii. Bank Pekao otrzymał statuetkę za wprowadzenie do oferty aplikacji mobilnej dla dzieci – PeoPay KIDS. Za jej pomocą można m.in. zrobić przelew (po akceptacji rodziców) czy doładować telefon na kartę. Aplikacja PeoPay KIDS oferuje także funkcję Skarbonki, czyli mechanizm pozwalający najmłodszym klientom zbierać pieniądze na konkretny cel.

Jesteśmy dumni, że stworzyliśmy wyjątkową, technologiczną innowację finansową z myślą o dzieciach. Wszystkie rozwiązania oferowane przez PeoPay KIDS były konsultowane z dziećmi i ich rodzicami. Aplikacja nie tylko odpowiada na potrzeby najmłodszych klientów, ale też przyczynia się do rozwoju edukacji finansowej, rozwija umiejętność oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi, co jest we współczesnym świecie szczególnie cenne – powiedział Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao S.A.

„Gazeta Bankowa” wybrała najlepszych menedżerów i najskuteczniej oraz najbezpieczniej zarządzane banki. Nagrodę specjalną Bankowego Menedżera Roku 2020 otrzymał prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.

Nie tylko martwimy się o swoje wyniki, jako bank ale o całą substancję państwową. Jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonowanie finansów. Pamiętają Państwo co się działo z kolejkami do bankomatów, wycofywaniem depozytów… nas to nie zaskoczyło. Choć skala zawsze jest zagadką. Kilkukrotnie publicznie to powiedziałem, co w niektórych mediach było wyśmiane - że pieniędzy NBP wystarczy. Było to po to, by powstrzymać panikę - podkreślił.

Uroczystość była transmitowana na żywo w telewizji wPolsce.pl oraz na profilu facebookowym portalu wGospodarce.pl.

mw

