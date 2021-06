Gaz-System rozpoczął układanie Baltic Pipe na dnie morza

Jeden ze statków morskich rozpoczął układanie Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim - podał w poniedziałek Gaz-System. Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski dodał, że Baltic Pipe jest inwestycją realizowaną krok za krokiem i w założonych terminach

W dniu 27 czerwca Castorone – jeden ze statków morskich odpowiedzialnych za ułożenie gazociągu podmorskiego między Polską, a Danią, rozpoczął układanie Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim - podała w komunikacie spółka.

Układanie rozpoczęło się w miejscu znajdującym się niedaleko połowy trasy całego gazociągu podmorskiego, tj. na wodach duńskich, w pobliżu wyspy Bornholm - czytamy. Jak dodano, statek Castorone sukcesywnie będzie przesuwał się wzdłuż trasy gazociągu, w kierunku północno-zachodnim.

Cytowany w komunikacie Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski powiedział, że Baltic Pipe jest inwestycją realizowaną krok za krokiem i w założonych terminach. Pogody i inne okoliczności, na które nie mamy wpływu, bywają zmienne, ale my nie zwalniamy tempa i robimy swoje.

Dziś Gaz-System rozpoczyna układanie podmorskiego odcinka, by cały projekt mógł być ukończony i uruchomiony z pełną przepustowością w 2022 r. Baltic Pipe będzie wówczas jednym z głównych elementów, gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne Polski - dodał Naimski.

Prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień stwierdził, że spółka osiągnęła „kolejny ważny etap” w realizacji Baltic Pipe.

Po pięcioletnim okresie prowadzenia uzgodnień, projektowania i wyboru wykonawców rozpoczęło się układanie pierwszego w historii polskiego gazownictwa przesyłowego gazociągu podmorskiego - powiedział.

Jak dodał, do końca tego roku Gaz-System planuje zespawać i ułożyć na dnie Bałtyku 275 km gazociągu, który połączy wybrzeża Polski i Danii.

Firma Gaz-System podała, że gazociąg podmorski Baltic-Pipe będzie układany przez trzy pływające jednostki montażowe: Castorone, Castoro Sei oraz Castoro 10.

Prace na najgłębszych wodach będą wykonywane przez jeden z największych specjalistycznych statków tego typu na świecie - jednostkę Castorone. Statek ten korzysta z systemu dynamicznego pozycjonowania, dzięki czemu możliwe jest manewrowanie nim z dużą dokładnością - czytamy.

Castorone ma ponad 300 metrów długości i prawie 40 metrów szerokości, a na pokład może zabrać nawet 700 osób. Statek dysponuje również lądowiskiem dla śmigłowców i kilkoma stanowiskami do spawania odcinków rur i łączenia ich w docelowy gazociąg, który opuszczany jest na dno morza z użyciem specjalnej rampy zlokalizowanej na rufie. Rampa ta składa się z trzech części, które poprzez regulację nachylenia pozwalają na instalację rurociągu na różnych głębokościach.

Układanie prawie 275-kilometrowego gazociągu podmorskiego będzie trwało kilka najbliższych miesięcy - poinformowała firma Gaz-System. „Jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, cały proces zakończy się jeszcze w tym roku” - dodano.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System. Według planów ma zacząć działać 1 października 2022 r.

