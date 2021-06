Wskutek decyzji premiera przedsiębiorcy zaoszczędzą 8 mld zł

Zwolnienie subwencji udzielonych z Tarczy PFR z podatku dochodowego to co najmniej 8 mld zł korzyści podatkowych dla firm poszkodowanych pandemią - napisał we wtorek szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, odnosząc się do decyzji premiera

Decyzję, aby zaniechać w całości poboru podatku od umorzonej części dotacji z Tarczy Finansowej podjął we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Konieczność zapłacenia podatku od tych pieniędzy _mogłaby nieco spowolnić ich rozwój - argumentował szef rządu.

Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju, instytucji odpowiedzialnej za przyznawanie i wypłatę pomocy, powiedział, że decyzja premiera to co najmniej 8 mld zł korzyści podatkowych dla firm poszkodowanych pandemią.

W ramach tarczy PFR 348 tys. mikrofirm oraz małych, średnich przedsiębiorstw otrzymało częściowo bezzwrotne subwencje finansowe na łączną kwotę prawie 61 mld zł.

mt/PAP/Twitter