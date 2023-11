W PPK jest już ponad 20 mld zł

Aktywa zgromadzone w PPK przekroczyły 20,2 mld zł, a zysk z inwestycji to już ponad 2,7 mld zł – napisał na platformie X Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Jak dodał, średnia stopa zwrotu z inwestycji funduszy od 2020 r. przekroczyła 15 proc.

„Średni zysk uczestnika PPK z uwzględnieniem dopłaty pracodawcy i państwa to ok. 120 proc., czyli z każdej odłożonej 1 złotówki, oszczędzający ma obecnie 2,2 złote” – poinformował prezes PFR.

Przypomniał, że Polacy mają obecnie – na tym prywatnym filarze emerytalnego oszczędzania - ponad 40 mld zł dodatkowych oszczędności.

„Wdrożenie PPK przyspieszyło także rozwój alternatywnego pracowniczego programu emerytalnego PPE, w którym aktywa również przekroczyły 20 mld zł - - wobec zaledwie 12,8 mld zł na koniec 2018 roku po 14 latach wdrażania” – wylicza Borys.

Według przedstawionych przez niego szacunków, aktywa w PPK i PPE w tej dekadzie powinny przekroczyć 100 - 120 mld zł.

„Przy stagnacji aktywów OFE - zyski z inwestycji, ale odpływy netto - aktywa w PPK i PPE przekroczą aktywa w OFE mniej więcej w połowie kolejnej dekady i będą z perspektywy rynku kapitałowego równoważyły odpływy netto z OFE, ale przy założeniu dalszego wzrostu partycypacji w PPK” – ocenia prezes PFR.

Według najnowszych danych, liczba uczestników w programie PPK wynosi 3,37 mln z prawie 315 tys. firm. Partycypacja wzrosła do 45,22 proc., z czego w firmach, które zatrudniają powyżej 250 osób osiągnęła 73,8 proc. Funduszami zarządza 17 instytucji finansowych, a średni koszt prowadzenia PPK kształtuje się na poziomie 0,33 proc.

Jak wylicza PFR Portal PPK, na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD, znajduje się średnio od 5 856 zł do 6 845 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika PPK od 118 proc. do 137 proc. zysku.

