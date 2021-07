Premier: Dbamy o rozwój Polski od najmniejszych wsi do największych miast

Dobrobyt i dostatek powinny być udziałem wszystkich Polaków, także z obszarów wielskich i małych miejscowości, zaznaczył premier Mateusz Morawiecki w najnowszym wpisie w jednej z sieci społecznościowych. Pokreślił, że rząd będzie dbał o rozwój tych części kraju, które do dziś pozbawione są dostępu do podstawowych zdobyczy cywilizacyjnych, takich jak gaz, sieć wodociągowa czy telekomunikacja

Polski Ład to równomierny rozwój całej Polski - od najmniejszych wsi do największych miast. To nowe oblicze polskiej solidarności – napisał premier Morawiecki na Facebooku.

Wszyscy Polacy zasługują na godne życie i pracę oraz na to, by nasze małe ojczyzny, z których pochodzimy, bogaciły się i rozwijały w miarę, jak rośnie zamożność i potęga całego kraju. To nowe oblicze polskiej solidarności. Wciąż mamy na mapie Polski białe plamy, które są pozbawione dostępu do sieci gazowniczej, ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacyjnej czy telekomunikacyjnej – dodał szef rządu.