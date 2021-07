W Tokio energii naszym nie zabraknie

Polscy kibice odliczają dni do rozpoczęcia XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich, które w dniach 23 lipca – 8 sierpnia odbędą się w Tokio. Impreza będzie wyjątkowa nie tylko z powodu sportowych emocji, ale i rocznego opóźnienia spowodowanego przez pandemię. Dobre przygotowanie do startu było więc większym niż zazwyczaj wyzwaniem dla sportowców, którzy musieli poradzić sobie z zamieszaniem, jakie wkradło się w ich plany treningowe. W tym trudnym okresie szczególne znaczenie miało wsparcie wypróbowanych i solidnych sponsorów, którzy nie wycofali swojego zaangażowania, mimo zmian w kalendarzu imprez sportowych

Jedną z firm, która na co dzień daje dowody wiary w możliwości naszych sportowców jest koncern energetyczny Enea. Firma jest sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Wspiera tym samym wszystkich polskich sportowców, którzy będą uczestniczyć w najważniejszej imprezie sportowej tego roku.

Ogromnie cieszymy się, że możemy dzielić się dobrą energią z polską reprezentacją i towarzyszyć jej podczas Igrzysk. Wsparcie zdolnych sportowców jest istotnym elementem zaangażowania społecznego Enei - z tego m.in. względu ambasadorką marki Enea jest Natalia Partyka. Wierzymy, że dzięki naszej współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim zawodnicy nie tylko zdobędą sportowe trofea, ale również dostarczą kibicom wspaniałych sportowych emocji i powodów do dumy – mówi Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Najdłużej ze wsparcia Enei korzystają polscy wioślarze, współpraca koncernu z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich rozpoczęła się już w maju 2017 roku, a niedawno została przedłużona do marca 2022 roku. Dzięki temu wioślarze mieli cały czas zapewnione dobre warunki przygotowań, mimo odwołania igrzysk w ubiegłym roku. Dotychczas reprezentanci Polski w konkurencjach wioślarskich zdobyli 18 medali olimpijskich (w tym cztery złote), 48 medali mistrzostw świata seniorów (w tym 12 złotych) oraz 78 medali mistrzostw Europy (w tym 14 złotych). Podczas tegorocznych igrzysk naszymi największymi nadziejami na torze Sea Forest Waterway, zlokalizowanym w Zatoce Tokijskiej będą wioślarze Marta Wieliczko i Marcin Brzeziński, nasi mistrzowie Europy i Świata.

W roku olimpijskim Enea postanowiła rozszerzyć swoje wsparcie dla polskiego sportu. W lutym koncern został sponsorem generalnym Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Firma wybrała także Natalię Partykę, ośmiokrotną medalistkę Igrzysk Paraolimpijskich i reprezentantkę kadry narodowej, na ambasadorkę marki Enea.

Z kolei w maju Enea nawiązała współpracę z Polskim Związkiem Zapaśniczym, której celem jest nie tylko zapewnienie optymalnych warunków do przygotowania polskiej kadry do najważniejszych zawodów, ale i promocja tej dyscypliny w Polsce. Nasi zapaśnicy zdobyli już w dotychczasowych startach w igrzyskach olimpijskich 26 medali, w tym 5 złotych, 9 srebrnych i 12 brązowych. Dzięki wsparciu Enei pojawia się szansa, by nawiązać do najlepszych lat tej dyscypliny sportu w Polsce. Wsparcie naszych olimpijczyków to nie jedyna aktywność na rzecz sportu Enei, która wspiera zarówno zawodowców jak i reprezentantów dyscyplin młodzieżowych i amatorskich. Enea jest sponsorem tytularnym m.in. drużyn siatkarskich i koszykarskich oraz dwóch imprez triathlonowych: Enea Ironman Gdynia oraz Enea Bydgoszcz Triathlon. Edukację sportową dzieci promuje w ramach projektu Enea Akademia Sportu, wspierając wychowanie kolejnych pokoleń polskich olimpijczyków.

Razem po emocje

Z okazji Igrzysk Olimpijskich w Tokio Enea realizuje kampanię pod hasłem #RazemPoEmocje, która koncentruje się na wspólnym przeżywaniu i dopingowaniu polskich sportowców. Kampania obecna jest w telewizji, radiu, prasie i kanałach internetowych. Towarzyszą jej akcje specjalne. W mediach społecznościowych Grupy Enea (Facebook i Instagram) na kibiców czekają m.in. ekskluzywne wywiady z czynnymi i byłymi sportowcami, komentatorami sportowymi oraz osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej do igrzysk. W publikowanych co tydzień odcinkach można znaleźć wiele ciekawostek, m.in. o tym jak wygląda dzień z życia sportowca, czego musi sobie odmawiać ze względu na sport, ulubione wpadki komentatorskie czy też co jest największym wyzwaniem w pracy na rzecz olimpijczyków.