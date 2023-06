Zamrożenie cen energii dzięki jasnym zasadom

Enea wspiera zamrożenie cen energii. Blisko miliard złotych tylko za I kwartał 2023

Kryzys energetyczny, zarówno w Polsce, jak i w całym naszym rejonie geopolitycznym, spowodowany m.in. przez wzrost cen surowców, wojnę na Ukrainie czy rosnące koszty zakupu praw do emisji dwutlenku węgla w systemie EU ETS – mocno odczuły poszczególne gospodarki.

Gdyby nie odpowiednie reakcje rządów, konsekwencje poniosłyby przede wszystkim gospodarstwa domowe, czyli zwykli ludzie.

W Polsce rząd Zjednoczonej Prawicy, aby zapobiec wielu dramatom, stworzył Rządową Tarczę Solidarnościową, która chroni polskie gospodarstwa domowe przed gwałtownymi wzrostami cen za energię elektryczną.

To właśnie dzięki działaniu Rządowej Tarczy Solidarnościowej ok. 8 mln gospodarstw domowych w ogóle nie odczuje wzrostu cen energii elektrycznej. Dlaczego? Otóż wprowadzona została gwarancja stałej ceny przy odpowiednich limitach. Tarcza Solidarnościowa to rządowa pomoc obowiązująca od jesieni 2022 roku, która przynosi zamrożenie cen netto energii elektrycznej.

Rozwiązanie to przewiduje zagwarantowanie stałej ceny dla zużycia rocznego na poziomie:

2 000 kWh dla gospodarstw domowych;

2 600 kWh dla osób z niepełnosprawnościami;

3 000 kWh dla rodzin wielodzietnych (z Kartą Dużej Rodziny) i gospodarstw rolnych.

W 2023 r. jedynie nadwyżka będzie obciążona wyższymi kosztami. Według wyliczeń Tarcza pozwala zaoszczędzić na rachunku za energię w tym roku od 2 tys. zł do prawie 3 tys. zł, w zależności od gospodarstwa domowego. Właśnie o tyle mniej zapłacą za prąd ci, którzy zmieszczą się w rocznych limitach zużycia.

Jeśli w gospodarstwie domowym mieszka osoba z niepełnosprawnością, a także w przypadku rolników oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny, by powiększyć limit zużycia i nadal korzystać z obniżonych cen, konieczne jest złożenie do sprzedawcy energii odpowiedniego oświadczenia. Wnioski można znaleźć na stronach internetowych wszystkich sprzedawców energii.

Ostateczny termin składania takich wniosków mija 30 czerwca.

Aby w ogóle takie działania rządowe były możliwe, konieczne jest pozyskanie odpowiednich środków. W związku z tym powołany został Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Fundusz dotyczy wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw w zakresie obrotu energią elektryczną. Firmy te przekazują odpis na rachunek funduszu. Enea, tylko za pierwszy kwartał 2023 roku przekaże na wsparcie klientów blisko miliard złotych do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Enea, jako firma odpowiedzialna społecznie, wdrożyła Rządową Tarczę Solidarnościową. Wszystko po to, by nasi klienci w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki kryzysu energetycznego. Tylko za pierwszy kwartał 2023 r. Enea przekaże na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, blisko 1 mld zł – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Firma przypomina, że jeszcze inne grupy odbiorców powinny złożyć oświadczenia. To osoby budujące dom, który ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej. Konieczność złożenia oświadczeń dotyczy także działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, które mają zamrożone ceny do limitu 250 kWh.

Warto pamiętać, że w przypadku podstawowego limitu zużycia energii do 2 000 kWh nie trzeba składać żadnych oświadczeń. Sprzedawca energii sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Enea zachęca także do oszczędzania energii elektrycznej. Jeśli ograniczy się zużycie energii o co najmniej 10 proc. w stosunku do 2022 r., to oprócz oszczędności wynikających właśnie z ograniczenia zużycia, otrzyma się także 10 proc. obniżkę rachunku w 2024 r. A to oznacza podwójną zachętę do oszczędności.

