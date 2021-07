Energa i Lechia Gdańsk z umową sponsorską na sezon 2021/2022

Energa podpisała umowę, na mocy której pozostanie sponsorem głównym Lechii Gdańsk na sezon 2021/2022, podała spółka. Umowa utrzymuje większość dotychczasowych świadczeń oraz kwotę wsparcia na podobnym do zeszłorocznego poziomie

Energa z Grupy Orlen nie tylko zwiększa swoje zaangażowanie w inwestycje związane z projektami energetycznymi, ale równie mocno dba o rozwój Pomorza. Sport to ważny element zaangażowania w życie społeczności lokalnych, dlatego w nowym sezonie utrzymujemy nasze wsparcie dla klubu piłki nożnej Lechia Gdańsk. Nie zapominamy też o najmłodszych, przyszłych mistrzach, których rozwój gwarantujemy w ramach Akademii Lechii Gdańsk - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

W 2020 r. Energa z Grupy Orlen o ponad 60 proc. zwiększyła kwotę przeznaczoną na Lechię Gdańsk. W nadchodzącym sezonie rozgrywek rozbudowany został system premiowania za rezultaty zespołu osiągane w ekstraklasie oraz Pucharze Polski, co ma stanowić dla zawodników dodatkową motywację.

Przedłużenie umowy sponsoringowej z Energą pozwoli klubowi na dalszy rozwój sportowy oraz zbilansowanie budżetu na sezon 2021/2022, w którym chcemy walczyć o jak najwyższe lokaty w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy oraz w Pucharze Polski - skomentował prezes Lechii Gdańsk Paweł Żelem. Lechia Gdańsk jest największym klubem sportowym i jedną z najbardziej rozpoznawalnych sportowych marek na Pomorzu, a co dla nas równie ważne - jest klubem, który niezwykle mocno angażuje się w edukację sportową dzieci i młodzieży. Takie działania są od lat przez Energę z Grupy Orlen wspierane - dodała wiceprezes Energi Adrianna Sikorska.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

PAP/mt

