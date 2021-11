Energa jednym z kluczowych uczestników transformacji energetycznej Polski

Dla Grupy Energa rok 2020 był wyjątkowy i pełen wyzwań. Staliśmy się częścią Grupy ORLEN, wspólnie tworząc jeden silny koncern multienergetyczny. Jest on motorem rozwoju i transformacji polskiej gospodarki, która w kolejnych latach ma się stać jeszcze bardziej zielona, innowacyjna i konkurencyjna. W tych przemianach istotny udział będzie miała Grupa Energa jako jeden z kluczowych producentów energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz paliw niskoemisyjnych – pisze Adrianna Sikorska wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

W 2020 r. Energa przyjęła rolę jednego z kluczowych uczestników transformacji energetycznej Polski – w zakresie wykorzystania energii odnawialnej, a także innowacyjnego zastosowania energii pochodzącej z paliw kopalnych. Warto przypomnieć, że nowoczesna energetyka jest jednym z kluczowych obszarów rozwoju zapisanych w strategii ORLEN2030, a Grupa Energa istotnie przyczyni się do wprowadzenia w życie przyjętych założeń.

Do 2030 r. zamierzamy przeznaczyć przeszło 30 mld zł na realizację przedsięwzięć, które będą odpowiedzią na potrzeby oraz wyzwania wynikające z transformacji energetycznej w Polsce i Europie. Co więcej, planowane strategiczne inwestycje przełożą się w najbliższej dekadzie na wzrost o ponad 60 proc. skonsolidowanego wyniku EBITDA Energi. W pełni wpisują się także w strategię ORLEN2030, która jest ukierunkowana na wzrost efektywności energetycznej koncernu i rozwój nowoczesnej energetyki, a finalnie w 2050 r. zagwarantuje Grupie ORLEN neutralność emisyjną.

Jednym z kluczowych projektów Energi jest budowa Elektrowni Ostrołęka C w technologii gazowo-parowej. Inwestycja ta będzie ważnym elementem bilansowania rozwijających się źródeł odnawialnych, a ponadto wpłynie na dalszy rozwój gospodarczy północno-wschodniej Polski i – co najważniejsze – istotnie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Jest ono niezwykle ważne zwłaszcza teraz, w momencie globalnych przemian gospodarczych. W dobie pandemii nie tylko stały się one punktem odniesienia prognoz i analiz ekonomicznych, lecz także zdeterminowały wszelkie działania. Trudno się dziwić – z jednej strony pandemia i związane z nią przestoje produkcyjne na świecie zmieniły nasze myślenie o bezpieczeństwie gospodarczym, z drugiej znacząco wpłynęły na relacje środowisk biznesowych, administracji państwowej i konsumentów. Co ważne i na pewno można powiedzieć to już w tym momencie, relacje te zacieśniły się, w coraz większym stopniu opierając się na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu strategicznej roli państwa w zapewnieniu stabilności funkcjonowania gospodarki – zarówno tej krajowej, jak i postrzeganej przez pryzmat globalny.

Dzięki efektowi synergii osiągniętemu po przejęciu przez Grupę ORLEN, Grupa Energa stała się istotnym uczestnikiem nie tylko wspomnianych już przemian energetycznych w Polsce, lecz właśnie odbudowy naszego potencjału po pandemii, co skutecznie realizujemy.

Oczywiste jest dla nas, że biznes należy prowadzić z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności. Dlatego szybko i efektywnie zareagowaliśmy na zagrożenia związane z pandemią, m.in. tworząc szpital tymczasowy w Ostrołęce. Konsekwentnie wzmacniamy również wizerunek Grupy Energa poprzez działania sponsoringowe, wspierając m.in. polską koszykówkę, piłkę nożną czy amp futbol. Ponadto angażujemy się w inicjatywy kulturalne i społeczne, mając w szczególności na uwadze potrzeby mieszkańców regionów, w których prowadzimy działalność biznesową.

Za nami wiele miesięcy aktywnej i wytężonej pracy, a przed nami kolejne wyzwania. Wiemy, że nie tylko mamy obowiązek, lecz przede wszystkim chcemy, jako jeden silny koncern multienergetyczny uczestniczyć w dalszych przedsięwzięciach, które z sukcesem przeprowadzą Polskę przez transformację energetyczną.

Adrianna Sikorska wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji

Tekst wiceprezes Energa SA został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku