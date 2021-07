Foie gras bez gęsi, czyli pasztet z laboratorium

Paryski start-up Gourmey, inaugurując zbiórkę funduszy, 10 mln euro, zaprezentował swój projekt pierwszej we Francji produkcji mięsa komórkowego. Firma od dwóch lat pracuje nad laboratoryjną produkcją foie gras (pasztetu strasburskiego) - poinformowała w środę francuska agencja AFP.

Na rynku jest wielka potrzeba produktów alternatywnych dla zwykłego foie gras, którego produkcja wzbudza spore kontrowersje - tłumaczył jeden z założycieli, Nicolas Morin-Forest.

Sposób, w jaki hodowane są kaczki i gęsi, a w szczególności tucz przymusowy (karmienie zwierząt na siłę) w celu pozyskania foie gras spowodował, że w niektórych miejscach na świecie zakazuje się sprzedaży i importu tego produktu. Zakaz obowiązuje już w Kalifornii, a stan Nowy Jork wprowadzi go od początku nowego roku. W Polsce zakaz tuczu przymusowego kaczek i gęsi obowiązuje już od 1999 roku.

Z przewidywaną światową populacją 9,5 mld ludzi w 2050 roku, trzeba będzie produkować dużo więcej mięsa, a tradycyjny model jego produkcji, który pochłania dużo surowców, nie wystarczy. (By wyżywić taką populację – red.) trzeba będzie wynaleźć bardziej wydajne metody - wyjaśniał Morin-Forest

Produkcja foie gras w laboratorium zaczyna się od pobrania komórek z zapłodnionego kaczego jaja. Następnie umieszcza się je w aluminiowej kadzi - tzw. kultywatorze, gdzie komórki trzyma się w odżywczym płynie w temperaturze 37 st. Celsjusza. Dochodzi tam do podziału i rozmnożenia się komórek. Dwa do trzech tygodni później, produkt jest gotowy; na koniec do wyhodowanego foie gras, dla wzmocnienia smaku, dodaje się tłuszcz roślinny.