Adamczyk: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg działa wszędzie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg działa wszędzie – podkreślił w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Minister uczestniczył w uroczystym otwarciu mostu w Desznicy koło Jasła w Beskidzie Niskim.

Każdy z Polaków ma prawo do tego, by móc korzystać z bezpiecznych dróg. To gwarantuje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wspieramy wszystkie inicjatywy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera wszystkie inicjatywy na drogach samorządowych – mówił Adamczyk.