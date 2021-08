Co z podatkami? "Czekamy na decyzje"

Czekamy na uwagi Ministerstwa Rozwoju do ustawy podatkowej z Polskiego Ładu, one cały czas do nas nie trafiły. Pracujemy nad uwzględnieniem tych uwag, które wpływają do nas w ramach konsultacji społecznych - powiedział w środę wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Sarnowski w Polskim Radiu 24 pytany był o to, czy odwołanie wicepremiera Jarosława Gowina z rządu wpływa na pracę resortu finansów. „Praca nad projektem podatkowym wre i nie narzekamy na brak zadań” - odpowiedział wiceminister.

Wiceminister przypomniał, że ustawa podatkowa w Polskim Ładzie ma na celu budowę sprawiedliwego systemu podatkowego. „Chodzi o taki system, gdzie nie ma podatku od płacy minimalnej i większości emerytur, gdzie kwota wolna jest na europejskim poziomie i gdzie równe są zasady oskładkowania na potrzeby NFZ” - powiedział Sarnowski.

Według niego na zmianach wprowadzanych przez Polski Ład skorzysta 70 proc. pracowników i aż 90 proc. emerytów. Jak wyliczał Sarnowski, na nowych rozwiązaniach skorzystają osoby mało zarabiające, których wynagrodzenia plasują się pomiędzy minimalnym a średnim krajowym wynagrodzeniem. A także ci pracownicy, którzy zarabiają do dwóch i pół średniej krajowej, do tej pory płacący podatek w wysokości 32 proc. „Liczba takich osób zmniejszy się aż o połowę, to 620 tys. osób, które od stycznia będą płacić podatek w wysokości 17 proc.” - podkreślił wiceminister.

Jak dodał, po zmianach dwie trzecie emerytów przestanie płacić podatek dochodowy. „Pamiętajmy, że osoba łącząca pracę z emeryturą może skorzystać z większej kwoty wolnej od podatku i podwyższenia II progu podatkowego” - dodał Sarnowski. Jak podkreślił, w przypadku 90 proc. emerytur wprowadzane zmiany są zmianami na korzyść. „Spośród tych 10 proc. pozostałych, jedynie 0,3 proc. osób dopłaci miesięcznie więcej niż 200 zł obciążenia podatkowo-składkowego. Dotyczy to kilkunastu tys. osób, emerytów, którzy pobierają świadczenia przekraczające 13 tys. zł” - wyjaśnił wiceminister.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), emerytura do 2500 zł bez podatku, inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 m kw. bez formalności.

PAP/ as/