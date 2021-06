Kościński: Nowoczesny patriotyzm gospodarczy

Nowoczesny patriotyzm gospodarczy to m.in. program rozwijania polskiej przedsiębiorczości oraz promowania naszej gospodarki i firm. Efekty tych działań widać w codziennych wyborach Polaków. Powiedzenie: „Dobre, bo polskie”, odnosi się do faktów, a nie życzeń

Epidemia w Polsce i Europie nieco odpuściła. Liczba zakażeń maleje, a osób zaszczepionych rośnie. To pozwala na kolejne luzowanie obostrzeń. Kluczowym zadaniem naszego kraju jest teraz powrót na dynamiczną ścieżkę rozwoju sprzed pandemii. Pomogą w tym pieniądze krajowe i unijne.

Same pieniądze to jednak nie wszystko. Dodatkowym impulsem w walce ze skutkami pandemii może być patriotyzm konsumencki, który wzmocnił się podczas zarazy. Jak wynika z badań ARC Rynek i Opinia, ponad połowa polskich konsumentów chętniej kupuje produkty krajowe niż z importu. Nie mam wątpliwości, że ten odsetek będzie rósł. Nic dziwnego, oznaczenie polski produkt jest bowiem jednocześnie oznaczeniem wysokiej jakości. W codziennym życiu już nam się utarło powiedzenie: „Dobre, bo polskie”. Odnosi się ono się do faktów, a nie życzeń.

Zadaniem polskiego rządu jest wzmacnianie takich podstaw oraz tworzenie przyjaznego biznesowi ekosystemu. Stwarzamy polskim przedsiębiorcom warunki do rozwoju i zachęcamy do inwestycji. To pozwoli firmom budować silną pozycję na rynku i rozpoznawalność marki, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wybór przez klientów polskich produktów.

Sprawdzonym sposobem na wzmocnienie krajowych firm jest budowanie przyjaznego inwestycjom klimatu podatkowego. Polska ma już rozwiązania podatkowe, które wspierają inwestycje. Wkrótce staną się one jeszcze bardziej atrakcyjne dzięki nowym rozwiązaniom przewidzianym w Polskim Ładzie. Już w przyszłym roku, obok pakietu ulg na innowacje, wprowadzone zostaną ulgi nakierowane na ekspansję biznesu i rozwój firm. Elementami tego pakietu będą zachęty podatkowe dla podmiotów wchodzących na giełdę i inwestujących w giełdowych debiutantów (ulga IPO), a także ulga dla inwestujących za pośrednictwem funduszy venture capital. Wdrożone zostaną również ulga na ekspansję na nowe rynki oraz ulga konsolidacyjna. Zmienią się też zasady zastosowania estońskiego CIT.

O pozycji państwa decyduje siła jego gospodarki, a w niej liczy się innowacyjność. Optymalizacja kosztów produkcji nie wystarcza już do budowy i utrzymania znaczącej pozycji na rynku. Dzięki innowacyjności firmy poprawiają wyniki finansowe i stają się bardziej konkurencyjne. Inicjowanie działalności innowacyjnej i stymulowanie prac badawczo-rozwojowych w firmach to jeden z celów Funduszy Europejskich. Dzięki pieniądzom krajowym i funduszom UE naukowcy i przedsiębiorcy zyskają nowe możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, a wyniki prac B+R znajdą praktyczne zastosowanie w gospodarce.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc unijną na każdym etapie od pomysłu, przez badania i rozwój, aż do wprowadzenia innowacji na rynek. Szczególną rolę odgrywa w tym Program Inteligentny Rozwój (POIR). POIR to największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje oraz drugi pod względem budżetu krajowy program na lata 2014–2020. Na jego realizację przeznaczono 38 mld zł z Funduszy Europejskich.

Jesteśmy obecnie na przełomie dwóch okresów wydatkowania Funduszy Europejskich. Jeden właśnie się kończy, a zasady kolejnego są w trakcie konsultacji. Premier Mateusz Morawiecki wynegocjował największe w historii Unii Europejskiej środki dla Polski – 770 mld zł. Chcemy te pieniądze jak najlepiej wykorzystać, a biznes będzie jednym z największych beneficjentów nowego budżetu UE.

Priorytetem będzie rozwój w obszarze wiedzy, innowacji i tworzenia nowych technologii. Wyzwania te podejmujemy w obliczu nowych globalnych trendów, takich jak zmiany klimatyczne, kwestie demograficzne czy cyfryzacja.

Na koniec chciałbym podziękować Grupie Medialnej Fratria, która od lat aktywnie wspiera ideę patriotyzmu gospodarczego i konsumenckiego. Akcja „Kupuję, bo polskie” to znaczący wkład w promowanie pozytywnych postaw producentów, konsumentów i przedsiębiorców.

Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej