Zielona era Polski. Elektrownia gazowa w Grudziądzu uzupełni produkcję energii z OZE

W Grudziądzu wmurowano kamień węgielny pod fundamenty elektrowni gazowej o mocy 560 MW. Instalacja zagwarantuje dostawy energii dla miliona gospodarstw domowych i będzie jedną z najnowocześniejszych jednostek tego typu w Europie. Plany Grupy to kolejny krok w kierunku zielonej transformacji zapewniającej nie tylko dywersyfikację źródeł pozyskiwania energii z OZE, ale także wzmocnienie bezpieczeństwa surowcowego w regionie.

Do końca obecnej dekady koncern chce zwiększyć moc zainstalowaną w jednostkach gazowych z 1,7 GW do 4 GW. To kluczowa decyzja, biorąc pod uwagę plany uzyskania przez koncern zeromisyjności do 2050 roku oraz fakt, że na mocy przyjętej w 2021 roku „Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku” wzrosła konieczność rozbudowy jednostek gazowych. W rezultacie, surowiec ten nie jest już traktowany jako paliwo „pomostowe”, ale ekologiczne źródło energii, które będzie uzupełniać OZE. Co ciekawe, inwestycje Grupy na przełomie ostatnich lat spowodowały, że dynamika naszego krajowego procesu mającego na celu powiększenie ich udziału w produkcji energii jest największa w Europie. A warto podkreślić, że w zaktualizowanej strategii grupy przeznaczono na ten cel aż 70 mld zł, a do 2030 roku OZE mają osiągnąć moc zainstalowaną na poziomie aż 9 GW.

Sprawne działania to wizytówka Orlenu, a finalizacja zeszłorocznych procesów konsolidacyjnych dodatkowo zwiększyły możliwości finansowe naszego krajowego giganta. Dlatego, nie powinien dziwić fakt, że chociaż umowa na wykonanie jednostki o mocy 560 MW podpisano w maju ubiegłego roku, obiekt zostanie oddany do użytkowania już w 2025 roku. Obecnie na terenie budowy prowadzone jest palowanie, a także zbrojenie i wylewanie płyt fundamentowych. Równolegle powstaje blok gazowo-parowy w Ostrołęce, który posiadać będą łącznie 1,3 GW mocy. Budowa tak złożonej infrastruktury pozwalającej na produkcję czystej energii będzie wspierać transformację, ale też zabezpieczać jej źródła dla odbiorców końcowych.

Jednym z istotniejszych argumentów za budową elektrowni gazowej jest fakt, że obiekt ma doskonale współgrać z odnawialnymi źródłami energii, tym samym przyczyniając się do ograniczenia emisji CO2. To pokazuje, że nasz krajowy kapitał realizuje najbardziej ambitną strategię transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Obiekt w Grudziądzu będzie jedną z największych oraz najnowocześniejszych tego typu inwestycji w Polsce charakteryzującą się dużą elastycznością, umożliwiającą szybkie reagowanie na zmiany w produkcji z OZE. Dzięki temu koncern zagwarantuje odbiorcom stabilne dostawy energii bez względu na warunki atmosferyczne czy porę dnia. Oprócz kwestii ekologicznych, Orlen w swoich projektach stawia na niezawodność i efektywność ekonomiczną. Sprawność nowego bloku gazowo-parowego będzie przekraczała 60 proc. i może zostać uruchomiony w zaledwie od 30 do 90 minut.

Rozwój energetyki gazowej wymaga zabezpieczenia odpowiednich wolumenów paliwa, czyli gazu ziemnego. Grupa ORLEN prowadzi własne wydobycie tego surowca, przede wszystkim w Polsce i Norwegii, skąd gaz może być przesłany do kraju gazociągiem Baltic Pipe uruchomionym w 2022 roku. Ubiegłoroczne wydobycie Grupy ORLEN w kraju i zagranicą wyniosło 7,7 mld m sześc. gazu, co odpowiada ok. 45 proc. krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. Od początku wojny w Ukrainie priorytetem dla spółki były kwestie związane z bezpieczeństwem, o czym świadczyły błyskawicznie podjęte działania mające na celu dywersyfikacje źródeł pozyskiwania surowców i odcinanie się od rosyjskich wpływów. Dlatego dzisiaj koncern może pochwalić się także kontraktami na dostawy gazu od partnerów zagranicznych działających na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, a także długoterminowe umowy na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA i Kataru.

Podsumowując, zapowiadają się wyjątkowo gorące lata dla dalszego postępu polskiej transformacji energetycznej. Tego typu inwestycje niosą ze sobą profity dla całego regionu. Po pierwsze inwestujemy w czystą energię. Po drugie nasza pozycja w Europie, dla której kwestie klimatyczne są niepodważalnym priorytetem, stale rośnie. A po trzecie, polska firma udowadnia polskim konsumentom, że ekologia może iść parze zarówno ze skutecznością i pożądanym dzisiaj bezpieczeństwem.

prof. Zbigniew Krysiak, ekonomista, prezes Instytutu Myśli Schumanna