Czy Polska powinna bronić ukraińskiego nieba?

Patrioty znajdujące się na terenie Polski miałyby bronić Ukrainy? Taki pomysł rzucił szef MSZ Ukrainy. Eksperci komentują ten pomysł.

Przypomnijmy: minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba stwierdził, iż wyrzutnie rakietowe Patriot, rozmieszczone w Polsce, mogłyby ochraniać niebo nad zachodnią Ukrainą:

Kułeba podkreślił, że rozmieszczenie wszystkich wyrzutni Patriot zależy od decyzji Stanów Zjednoczonych, lecz władze w Kijowie „dokładnie wiedzą, gdzie (te systemy rakietowe) się znajdują”.

Pomysł ów wywołał uzasadnione kontrowersje. Czy taka inicjatywa mogłaby być dla Kremla sygnałem o wejściu NATO do konfliktu na Ukrainę?

Jak wskazuje Maciej Szopa, ekspert ds. wojskowości i analityk Defence24.pl, sprawa ewentualnego rozmieszczenia natowskich baterii Patriot na terenie Polski, celem wykorzystania ich do obrony terytorium Ukrainy przed atakami rakietowymi jest skomplikowana. Także z prawnego punktu widzenia.

Jak argumentuje Szopa:

To skomplikowana sprawa z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Z jednej strony zwiększyłoby to bezpieczeństwo Ukrainy. Z drugiej to objęcie odpowiedzialności za życie obywateli ukraińskich. Nie zawsze uda się je ochronić, a w skrajnych przypadkach np. awarii natowskiej rakiety przeciwlotniczej, mogłoby doprowadzić do śmierci ludzi na ziemi.