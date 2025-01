Budzisz: Trump szykuje Amerykę i NATO do wojny

Po ostatnich deklaracjach Donalda Trumpa w sprawie Grenlandii i Kanady oraz wcześniejszych związanych z Kanałem Panamskim nasi komentatorzy są bezradni nie będąc w stanie dostrzec racjonalnych motywów tego rodzaju wypowiedzi – wskazuje publicysta i analityk Marek Budzisz na portalu wPolityce.pl

Liderzy polskiej opinii publicznej, zwłaszcza zwolennicy liberalnego nurtu w globalnej polityce, niemal jednogłośnie zaczęli mówić o szaleństwie prezydenta – elekta (…). Oczywiście ekscentryzm Donalda Trumpa ułatwia tego rodzaju socjotechnikę, ale czy rzeczywiście mamy do czynienia z polityką – szaleństwem, która prowadzić może, jak alarmują europejskie media liberalne, do rozkładu NATO i zwycięstwa sił chaosu? Niekoniecznie - zauważa Marek Budzisz na portalu wPolityce.pl

Uważam, że w deklaracjach Trumpa zawarte jest racjonalne jądro. Wszystkie jego wypowiedzi, które wzbudziły konsternację, ale też działania podjęte w ostatnich dniach przez Elona Muska, które tak przeraziły europejską elitę, że zaczęło mówić się o blokowaniu platformy X, mają służyć jednemu celowi.

Chodzi o przygotowanie Ameryki i jej sojuszników do wojny. Trump w sposób racjonalny, choć rzeczywiście brutalny, zaczął przygotowywać nas do nadciągającego konfliktu. W obliczu zbliżającego się starcia nie ma miejsca na konwenanse i łagodną perswazję. (…) - twierdzi Marek Budzisz

Kontrola dostępu do oceanu światowego

Jakie może być podłoże żądać wobec Danii w kwestii Grenlandii. Interesy ekonomiczne są w tym wypadku oczywiste i nie warto o tym pisać. Ja chciałbym zwrócić uwagę na co innego, a mianowicie przestrzeń GUIK. Obszar Morza Północnego i północnej części Atlantyku znajdujący się między Grenlandią, Wielką Brytanią i Islandią. W czasach zimnej wojny ta część północnego Atlantyku określana była „bramą” do tego akwenu i ten kto ją kontrolował mógł zagrozić żegludze na całym oceanie. Dziś sytuacja wygląda następująco – na Islandii Amerykanie mają swoją bazę wojskową – lotniczo-morską w Keflavik, więc można powiedzieć, że z tego punktu widzenia Islandia jest bezpieczna. Ale czy tak samo jest w przypadku Grenlandii i Wielkiej Brytanii? - stwierdza analityk.

Bez kontroli obszaru GUIK nie można blokować rosyjskiego wyjścia, również z Północnej Drogi Morskiej, na wody oceanu światowego. Ta bariera musi być zatem szczelna – podkreśla Marek Budzisz.

(…) Aby blokować Rosjan i być może współdziałających z nimi Chińczyków trzeba po pierwsze kontrolować Spitsbergen i północne wybrzeża Finlandii oraz Norwegii i dlatego w tej części świata NATO organizuje od dwóch lat intensywne manewry (ostatnio Northern Forrest 24). O ile arktyczne wody i obszary Finlandii i Norwegii są pierwszym „ryglem” który blokuje Rosjan i Chińczyków, o tyle GUIK jest drugim - pisze autor tekstu na portalu wPolityce.pl.

Wiele możemy powiedzieć zatem o polityce Trumpa, jest ona z pewnością brutalna, zmierza do zbudowania nowych realiów, odwołuje się do twardej siły. Jest też ryzykowna, bo te działania mogą nie przynieść spodziewanego efektu. To wszystko prawda, ale z pewnością nie można stwierdzić, że jest ona „wariacka”, chaotyczna czy nieprzemyślana. Ci, którzy tak twierdzą nie potrafią interpretować tego, co dziś się dzieje, bo do głosu dochodzi tradycyjna strategia państwowa, w której najczęściej odwołujemy się do interesów i siły a mniej mówimy o wartościach, a oni nadal żyją w przekonaniu, iż w swej polityce mocarstwo jakim są Stany Zjednoczone działa z pobudek altruistycznych – podkreśla Marek Budzisz.

