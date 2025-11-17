Tańszy i grzeje lepiej niż pellet

TYLKO U NAS

Nowe paliwo popularność zyskuje, bo grzeje lepiej niż pellet i kosztuje znacznie mniej. Brykiet z łuski słonecznika, wytwarzany z odpadów przemysłu spożywczego bez dodatków chemicznych, staje się hitem sezonu grzewczego. Coraz więcej właścicieli domów wybiera go jako alternatywę dla pelletu, którego ceny rosną, a jakość bywa zróżnicowana z powodu domieszek odpadów meblowych czy plastiku.

Brykiet powstaje przez suszenie, rozdrabnianie i prasowanie łusek, dzięki czemu ma niską wilgotność, wynoszącą 9-10 proc., i niewielką ilość popiołu. Jego wartość opałowa dorównuje, a często przewyższa pellet, a popiół może służyć jako nawóz.

Cena tony waha się od 510 do 1000 złotych, a ilość ciepła odpowiada nawet 1600 kilogramom drewna.

Brykiet można stosować w większości pieców na paliwo stałe. Jedyne ograniczenie to sezonowa dostępność surowca, jednak rosnące zainteresowanie biopaliwami i wysokie koszty tradycyjnego opału czynią z niego realną alternatywę dla pelletu.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zakupy w Black Friday: czy istotnie są tak atrakcyjne?

Srebro zmienia układ sił na rynku metali szlachetnych

Czołowe zderzenie w sprawie wet prezydenta

»»100 dni sukcesów Karola Nawrockiego! – oglądaj Salon Dziennikarski w telewizji wPolsce24