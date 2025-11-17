TYLKO U NAS
Tańszy i grzeje lepiej niż pellet
Nowe paliwo popularność zyskuje, bo grzeje lepiej niż pellet i kosztuje znacznie mniej. Brykiet z łuski słonecznika, wytwarzany z odpadów przemysłu spożywczego bez dodatków chemicznych, staje się hitem sezonu grzewczego. Coraz więcej właścicieli domów wybiera go jako alternatywę dla pelletu, którego ceny rosną, a jakość bywa zróżnicowana z powodu domieszek odpadów meblowych czy plastiku.
Brykiet powstaje przez suszenie, rozdrabnianie i prasowanie łusek, dzięki czemu ma niską wilgotność, wynoszącą 9-10 proc., i niewielką ilość popiołu. Jego wartość opałowa dorównuje, a często przewyższa pellet, a popiół może służyć jako nawóz.
Cena tony waha się od 510 do 1000 złotych, a ilość ciepła odpowiada nawet 1600 kilogramom drewna.
Brykiet można stosować w większości pieców na paliwo stałe. Jedyne ograniczenie to sezonowa dostępność surowca, jednak rosnące zainteresowanie biopaliwami i wysokie koszty tradycyjnego opału czynią z niego realną alternatywę dla pelletu.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Zakupy w Black Friday: czy istotnie są tak atrakcyjne?
Srebro zmienia układ sił na rynku metali szlachetnych
Czołowe zderzenie w sprawie wet prezydenta
»»100 dni sukcesów Karola Nawrockiego! – oglądaj Salon Dziennikarski w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.