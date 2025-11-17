Informacje
Brykiet z łusek słonecznika może być konkurencją dla pelletu. ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE / autor: Pixabay
Brykiet z łusek słonecznika może być konkurencją dla pelletu. ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE / autor: Pixabay

TYLKO U NAS

Tańszy i grzeje lepiej niż pellet

Grzegorz Szafraniec

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  • Opublikowano: 17 listopada 2025, 08:15

  • Powiększ tekst

Nowe paliwo popularność zyskuje, bo grzeje lepiej niż pellet i kosztuje znacznie mniej. Brykiet z łuski słonecznika, wytwarzany z odpadów przemysłu spożywczego bez dodatków chemicznych, staje się hitem sezonu grzewczego. Coraz więcej właścicieli domów wybiera go jako alternatywę dla pelletu, którego ceny rosną, a jakość bywa zróżnicowana z powodu domieszek odpadów meblowych czy plastiku.

Brykiet powstaje przez suszenie, rozdrabnianie i prasowanie łusek, dzięki czemu ma niską wilgotność, wynoszącą 9-10 proc., i niewielką ilość popiołu. Jego wartość opałowa dorównuje, a często przewyższa pellet, a popiół może służyć jako nawóz.

Cena tony waha się od 510 do 1000 złotych, a ilość ciepła odpowiada nawet 1600 kilogramom drewna.

Brykiet można stosować w większości pieców na paliwo stałe. Jedyne ograniczenie to sezonowa dostępność surowca, jednak rosnące zainteresowanie biopaliwami i wysokie koszty tradycyjnego opału czynią z niego realną alternatywę dla pelletu.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zakupy w Black Friday: czy istotnie są tak atrakcyjne?

Srebro zmienia układ sił na rynku metali szlachetnych

Czołowe zderzenie w sprawie wet prezydenta

»»100 dni sukcesów Karola Nawrockiego! – oglądaj Salon Dziennikarski w telewizji wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych