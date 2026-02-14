Tusk dostał do ręki bat do szantażowania Polaków

Po wczorajszym głosowaniu w Sejmie nad projektem ustawy o stworzeniu nowego funduszu w BGK, do którego mają wpływać środki z programu SAFE, gdy wszystkie poprawki złożone przez klub Prawa i Sprawiedliwości zostały odrzucone, jest już jasne, że ten program to tak naprawdę KPO 2.0, a także instrument służący do wypychania Stanów Zjednoczonych z Europy w tym z Polski – zauważa dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista i poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Wypychanie USA z Polski to ograniczanie, a w przyszłości całkowite zaniechanie zakupów amerykańskiego uzbrojenia, czemu ma służyć zastępowanie obecnego FWSZ przez fundusz SAFE, o czy świadczy zapis art 23 wspomnianej ustawy, mówiący o tym, że w roku 2026 wydatki na obronę finansowane z budżetu, FWSZ i funduszu SAFE, nie będą wyższe niż te zaplanowane wcześniej (a więc blisko 5 proc. PKB) – wskazuje Zbigniew Kuźmiuk na portalu wPolityce.pl.

A przecież jeżeli fundusz SAFE zostałby zaakceptowany, to już w tym roku powinno z niego trafić do naszego kraju około 40 mld zł , a więc ok 1 proc. PKB, więc jeżeli wydatki na obronę, nie wzrosną, to znaczy, że wydatki z FWSZ zostaną o tę kwotę zmniejszone. Właśnie w ten sposób Fundusz będzie ograniczany, a przecież to z niego od 2022 roku, Polska kupowała i kupuje najnowocześniejszy sprzęt w USA i Korei Południowej, a niestety rząd Tuska realizuje tylko wcześniej podpisane przez wicepremiera Błaszczaka, umowy z tymi krajami - obawia się autor komentarza.

Tusk będzie miał instrument do szantażowania Polaków

Są oczywiście i inne poważne wątpliwości, choćby koszty tego długu, rząd twierdzi , że to będzie około 3 proc. rocznie , choć doskonale wiemy, że w lutym tego roku na inne cele KE pożyczała na około 4 proc. (obligacje 30- i 20-letnie na kwotę około 10 mld euro), a do tego muszą jeszcze przecież dojść marże i na poziomie unijnym i w polskim BGK, oczywiste ryzyko kursowe na przestrzeni 45 lat, na które opiewa pożyczka i które zapewne zmaterializuje się wielokrotnie (tak jak w przypadku kredytów frankowych w Polsce),brak przesądzenia z jakich środków będą finansowane koszty obsługi tej pożyczki, wreszcie bardzo słaba kontrola nad wydatkowaniem tak olbrzymich środków - pisze ekonomista .

Te fundamentalne zastrzeżenia, to wspomniana warunkowość , która z jednej strony uzależnia polskie zbrojenia od politycznych „kaprysów” KE, z drugiej natomiast daje premierowi Tuskowi instrument do szantażowania Polaków, jeżeli powtórnie nie wybiorą obecnie rządzących, to środków z SAFE nie będzie, a także „wypychanie” USA z Polski, poprzez mechanizm najpierw ograniczania, a później wręcz zaniechania zakupów uzbrojenia w tym kraju, finansowanych do tej pory zarówno z budżetu jak i FWSZ - konkluduje dr Zbigniew Kuźmiuk.

»» Cały komentarz dr. Zbigniewa Kuźmiuka o pożyczce SAFE czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Pożyczka SAFE to KPO 2.0 i wypychanie USA z Polski i Europy. „Dla Tuska to też instrument do szantażowania Polaków”

