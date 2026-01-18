Minister bije rekord deficytu budżetu i… kreatywnej księgowości

Minister finansów Andrzej Domański w wywiadzie w Polskim Radiu powiedział, że jest zadowolony z wykonania budżetu za rok 2025, ponieważ deficyt budżetowy jest o kilkanaście miliardów złotych niższy, niż ten planowany. Przypomnijmy, że deficyt ten został określony w ustawie budżetowej na poziomie prawie 289 mld zł, a więc nawet jeżeli był o kilkanaście miliardów złotych niższy od tego planowanego, to zapewne przekroczył 270 mld zł, a to jest wielkość wręcz astronomiczna – pisze dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Przypomnijmy także, że rok 2024 zakończył się deficytem w wysokości aż 211 mld zł, a na rok 2026 tenże minister Domański zaplanował budżet z deficytem blisko 272 mld zł, a więc łączna suma tych deficytów w trzech kolejnych budżetach rządu Tuska, przekroczy 750 mld zł. Co więcej ponieważ minister Domański także chętnie pożycza pieniądze poza budżetem na realizację zadań publicznych, to łączny dług publiczny zaciągnięty przez rząd Tuska tylko w trzy lata, sięgnie, wręcz niewyobrażalnej kwoty 1,1 biliona złotych - przypomina ekonomista na portalu wPolityce.pl.

Domański prowokuje Polaków…

Wszystkie rządy w Polsce zadłużył nasz kraj przez ostatnie 35 lat na kwotę około 1,7 biliona złotych, rząd Tuska, zaledwie w trzy lata, jak wszystko na to wskazuje, zadłuży nas na wspomnianą wyżej kwotę 1,1 biliona złotych, więc zadowolenie ministra Domańskiego można potraktować jako wręcz prowokację wobec Polaków.

…i uprawia kreatywną księgowość

Już dane za 11 miesięcy 2025 roku, pokazywały, że ulubionym zajęciem ministra Domańskiego jest jednak kreatywna księgowość. Otóż z tych danych ministerstwa za okres styczeń-listopad 2025 roku wynikało, że dochody budżetowe za 11 miesięcy zostały wykonane zaledwie na poziomie 83,1 proc. , a wydatki na poziomie 83,7 proc. w stosunku do wielkości planowanych, co oznaczało, że za 12 miesięcy, to wykonanie po stronie dochodów i wydatków wyniesie zaledwie około 92 proc. Oczywiście w realizacji budżetu nigdy nie jest tak ,że dochody i wydatki są realizowane dokładnie w 100 proc., ale jeżeli odbiegają od pełnego wykonania, to są to różnice wynoszące po kilka- kilkanaście miliardów złotych. W tym roku jednak słabe zaawansowanie dochodów po 11 miesiącach świadczy o tym, że do końca roku zabraknie przynajmniej jednomiesięcznych dochodów budżetowych, które wynoszą około 50 mld zł - wskazuje dr Zbigniew Kuźmiuk.

Przyczyną tego stanu rzeczy, powtórzmy to jeszcze raz, jest polityczne przyzwolenie tej ekipy rządowej na niepłacenie podatków, głównie VAT i CIT, przez - jak to się określa w publicystyce - „bliskich i znajomych królika”.

A więc w roku 2025 ministrowi Domańskiemu zabrakło do planowanych ok. 50 mld zł dochodów budżetowych, w tej sytuacji ciął wydatki budżetowe na około 70 mld zł i w konsekwencji osiągnął o kilkanaście miliardów złotych, niższy deficyt budżetowy. Jak więc widać rząd 13 grudnia już od dwóch lat, realizuje kreatywną księgowość budżetową aż huczy, a mimo tego minister Domański, jak ogłosił, jest zadowolony z takiego wykonania budżetu za 2025 rok zdumiewa się autor komentarza.

Oprac. Sek

