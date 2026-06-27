Cena unijnego szaleństwa

W ciągu dekady koszty budowy mieszkań wzrosły o połowę – tak wygląda w praktyce wprowadzanie w życie lewicowych ideologii. Zawsze są kosztowne, a płacić za nie muszą zwykli ludzie.

Wszystko to dzieje się oczywiście w imię ratowania planety, by nie spłonęła zanim nacieszą się nią nasze dzieci. To jednak one właśnie zapłacą za lewicowo-ekologiczno-klimatystyczne obsesje Komisji Europejskiej.

Jak podaje Eurostat wzrost cen prac budowlanych w ostatnich 10 latach wyniósł 48 proc., ale rozkładał się nierównomiernie. Najwyższe podwyżki przypadły na lata 2021 (+5,8 proc.), 2022 (+12,2 proc.) i 2023 (+6,9 proc.), czyli na okres, w którym wchodziły w życie na przykład absurdalne przepisy o termoizolacji. To one znacząco podnosiły ceny mieszkań. W pozostałych latach koszt prac budowlanych rósł stabilnie i wahał się w granicach inflacji.

Ideologiczna schizofrenia

Mamy więc do czynienia z czymś w rodzaju ideologicznej schizofrenii – z jednej strony władze UE deklarują, że chcą zapewnić młodym tańsze mieszkania, z drugiej robią wszystko, by były one droższe.

Efekt tej sprzecznej polityki widzimy w Polsce, gdzie ceny stale rosną i w wielu miejscach mieszkania stają się nieosiągalne dla młodych. Na dodatek od stycznia do maja tego roku – jak podje GUS – oddano do użytkowania 76,2 tys. mieszkań, czyli o 0,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2025 r. Spadek ten dotyczył zwłaszcza deweloperów, którzy oddali o 2,4 proc. mniej mieszkań niż przed rokiem.

Ratowanie planety świetnym biznesem

Czy zatem rządzą nami szaleńcy? Być może, ale potrafiący dobrze liczyć pieniądze. Za termoizolację płacą obywatele całej Unii Europejskiej, a najwięcej zarabiają na tym producenci materiałów budowlanych z Niemiec, Austrii czy Szwecji.

Ratowanie planety jest więc dla nich biznesem wyjątkowo opłacalnym. A przecież kolejne jeszcze bardziej restrykcyjne i absurdalne przepisy czekają na wprowadzenie.

Mariusz Staniszewski

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