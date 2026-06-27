Rzeź w Volkswagenie: 100 tysięcy pracowników na bruk!?

Trzęsienie ziemi w europejskim przemyśle motoryzacyjnym. Volkswagen stoi u progu największej restrukturyzacji w swojej historii. Z poufnych planów koncernu wynika, że pracę na całym świecie może stracić nawet 100 tysięcy osób, a w samych Niemczech do likwidacji wytypowano cztery duże fabryki – pisze portal rmf24.pl

Volkswagen stoi u progu największej restrukturyzacji w swojej historii. Jak wynika z informacji przekazanych przez „Manager Magazin”, powołujących się na osoby z wewnątrz koncernu, w ciągu najbliższych lat na całym świecie pracę może stracić nawet 100 tysięcy osób. Obecnie koncern zatrudnia około 657 tysięcy pracowników na całym świecie. Szczegóły dotyczące dokładnej liczby redukcji oraz harmonogramu nie zostały jeszcze ujawnione.

Jak wynika z przecieków drastycznie prezentują się plany dotyczące redukcji niemieckich zakładów Volkswagena, bo mogą zostać zamknięte cztery fabryki: w Hanowerze, Zwickau, Emden oraz fabryka Audi w Neckarsulm – pisze portal rmf24.pl

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Przypomnijmy, że od dwóch lat VW już realizuje drastyczny program oszczędnościowy. Po burzliwych strajkach jesienią 2024 roku doszło do negocjacji ze związkami, gdzie ustalono, że w samych Niemczech działalność wszystkich niemieckich fabryk koncernu (pomimo spadku produkcji aut) zostanie utrzymana. Jednak i tak z firmy musi odejść nawet w sumie 35 000 osób, przewidziano także zamrożenie płac do 2029 roku. Przecieki o obecnej redukcji, gdzie w Niemczech może stracić pracę 50 tys. ludzi pokazują, w jak złej kondycji jest flagowy okręt niemieckiego sektora motoryzacyjnego.

»» Więcej o sytuacji niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego czytaj w publikacji Trzęsienie ziemi w Volkswagenie. Pracę może stracić nawet 100 tysięcy osób

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