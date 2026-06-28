Ilu operatorów dronów jest w Polsce? Liczby zaskakują
Na 100 tysięcy mieszkańców przypada w Polsce ponad tysiąc operatorów dronów. Większość to hobbyści, którzy używają dronów w celach rekreacyjnych, powoli rośnie jednak zastosowanie dronów w biznesie - informuje „Puls Biznesu”.
Rosnące zastosowanie dronów w biznesie to część szerokiej rewolucji, której częścią jest też robotyzacja i cyfryzacja. Rewolucja ta odmienia biznes i tworzy zupełnie nowe branże. W świetle danych Polska w tej rewolucji dronowej ma szanse zająć pole position - pisze w piątek „Puls Biznesu”.
W Unii Europejskiej każdy użytkownik drona o masie powyżej 249 g lub lżejszego, jeśli posiada kamerę, musi zarejestrować się w krajowych systemach. Według danych EASA (Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego) z połowy 2025 r. w Polsce na sto tysięcy mieszkańców przypadało ok. 1070 operatorów dronów. Na podium znajdują się także Niemcy (930 operatorów) i Austria (860).
Łatwy zarobek?
Zdecydowana większość zarejestrowanych operatorów dronów to hobbyści – osoby, które np. chcą dronem zrobić zdjęcia podczas wakacji. Popularność dronów wpływa jednak na wykorzystanie tej technologii w biznesie.
„Dostępność technologii jest łatwa, a Polacy to przedsiębiorczy naród. Więc wiele osób i firm, które posiadają drona, szuka różnych nisz i na tym zarabia” – tłumaczy Aleksander Buczkowski, dyrektor globalnego centrum kompetencji PwC w obszarze technologii dronowych.
Eksperci wskazują jednak, że skala zainteresowania dronami w Polsce nie przekłada się wprost na skalę ich zastosowania w biznesie.
„Projekty, które prowadzimy w Polsce, to są głównie pilotaże. Z moich obserwacji wynika, że w porównaniu z Niemcami wdrażanie rozwiązań opartych na dronach jest u nas na mniej zaawansowanym etapie. Widoczny jest jednak stopniowy wzrost świadomości biznesu w otwieraniu się na tę technologię” – mówi „Pulsowi Biznesu” Aleksander Buczkowski.
pap, jb
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