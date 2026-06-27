Skandal! Milionowa faktura i KSeF jako narzędzie szantażu

Ktoś próbował uszyć grubą aferę finansową wokół Krzysztofa Stanowskiego i Sławomira Mentzena. W systemie KSeF pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych za „usługę transportową”, wystawiona na powiązanie Kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem. Faktura została oznaczona jako zapłacona - pisze portal wPolsce24.tv

Dziennikarz zadzwonił do wystawcy faktury, ale ten nie tylko nie wycofał dokumentu – twierdził, że faktura jest prawdziwa i zapłacona. Sławomir Mentzen potwierdził, że też otrzymał podobną „niespodziankę”.

NA TAKIE PROWOKACJE TO SIĘ NIE DAMY. W KSeF pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych łącząca nas ze @SlawomirMentzen. Oznaczona jako zapłacona. Zadzwoniliśmy do tego człowieka, a on nie zgodził się wycofać tej faktury. I powiedział, że jest zapłacona. Co tu się dzieje? – napisał Stanowski na X.

Profesjonalnie przygotowana prowokacja?

Cała sytuacja wygląda na profesjonalnie przygotowaną prowokację. Ktoś celowo wprowadził do państwowego systemu KSeF fałszywą fakturę na gigantyczną kwotę, aby później media mogły uderzyć w narrację o „podejrzanych powiązaniach finansowych” między niezależnym medium a politykiem Konfederacji.

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Stanowski i Mentzen nie dali się złapać w pułapkę i natychmiast upublicznili sprawę. Jednak sam fakt, że ktoś jest w stanie wystawić i wprowadzić do systemu taką fakturę na kilka milionów złotych, budzi bardzo poważne pytania o bezpieczeństwo systemu KSeF i o to, kto za tym stoi - wskazuje wPolsce24.tv.

Sprawa na pewno będzie miała ciąg dalszy. Przypomnijmy, że kiedy jeden z przedsiębiorców próbował pokazać jak dziurawy jest KSEF i zakupił na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów paczkę prezerwatyw w aptece, dostał zarzuty. System jednak wcale nie został uszczelniony!

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