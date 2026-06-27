Rosjanie zrzucili bombę cybernetyczną na wielki koncern

Brytyjscy śledczy ustalili, że hakerzy potencjalnie związani z rosyjskimi służbami stały za ubiegłorocznym cyberatakiem na zakłady Jaguar Land Rover, który spowodował straty dla gospodarki rzędu 2,5 mld dol. - podał „New York Times”.

Opisywana przez dziennik sprawa dotyczy ataku typu ransomware z sierpnia ub.r., który sparaliżował systemy koncernu na pięć tygodni, powodując straty szacowane na 350 mln dol. dla samej firmy i na 2,5 mld dol. dla całej brytyjskiej gospodarki.

Do ataku w ub.r. przyznał się luźno powiązany kolektyw grup hakerskich Scattererd Lapsus$ Hunters, lecz według wtajemniczonych w sprawę źródeł „NYT”, użyte w ataku techniki nie przystawały do tych używanych z poprzednich włamań tych przestępców. Atak miał być znacznie bardziej zaawansowany technicznie i w odróżnieniu od zwykłych ataków ransomware - polegających na wymuszeniu okupu za odblokowanie zaszyfrowanych wirusem danych - sprawcy nie zażądali pieniędzy.

Cybertak na globalny koncern

Według gazety, w śledztwo obok brytyjskich służb włączyły się FBI i amerykańskie koncerny takie jak Google i Microsoft. Ostatecznie śledczy mieli ustalić, że za atak odpowiedzialni są rosyjscy hakerzy, potencjalnie powiązani z rosyjskimi służbami.

Rzecznik brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA) odmówił komentarza w sprawie śledztwa, lecz zaznaczył, że rosyjscy hakerzy, w tym ci powiązani z Kremlem, odpowiadają za jedne z największych cyberataków przeciwko Wielkiej Brytanii.

„NYT” zauważa, że Jaguar Land Rover - właścicielem którego jest indyjski konglomerat Tata Group - jest jednym z największych pracodawców w Wielkiej Brytanii, zatrudniając 34 tys. osób i utrzymując łącznie 120 tys. miejsc pracy w swoim łańcuchu dostaw. Przypomina też, że z pojazdów firmy korzysta brytyjska rodzina królewska.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

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