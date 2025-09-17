Polski rynek finansowy utrzymuje stabilność

Obniżenie perspektywy ratingu krajowego dla Polski było spodziewane przez wielu analityków giełdowych i samych inwestorów. Jeśli chodzi o zachowanie złotego na rynku walutowym to też było ono spokojne. Sama decyzja o obniżeniu perspektywy ratingu krajowego Polski została przyjęta neutralnie. Kurs złotego zarówno do dolara amerykańskiego, jak i euro zachowywał się stabilnie. Stabilnemu zachowaniu złotego sprzyja obecna polityka pieniężna NBP, która jest zrównoważona. Nie jest ona ani nadmiernie ekspansywna ani nadmiernie restrykcyjna – pisze prof. UEP, dr hab. Eryk Łon, Katedra Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Agencja Fitch obniżyła perspektywę ratingu krajowego Polski

5 września bieżącego roku znana agencja ratingowa Fitch zmieniła perspektywę ratingu krajowego Polski z neutralnej na negatywną. Co prawda sam rating krajowy Polski został utrzymany bez zmian. Wielu obserwatorów życia gospodarczego traktuje tę decyzję jednak jako pewne ostrzeżenie na przyszłość. Agencja Fitch niepokoi się o nasze finanse publiczne. Agencja prognozuje dalszy wzrost deficytu budżetowego Polski powyżej 6,9 proc. w relacji do PKB w tym roku. Agencja dostrzega pewne spory polityczne między obecnym rządem a administracją prezydencką, co powoduje dużą niepewność odnośnie wielkości wydatków i dochodów budżetowych. W najbliższych tygodniach swoje decyzje mają przedstawić pozostałe agencje ratingowe: Moody’s (19 września br.) oraz S&P ( 7 listopada).

Generalnie w teorii zakłada się, iż pogorszenie ratingu krajowego jest informacją negatywną dla krajowego rynku akcji, obligacji i walutowego. Jednak praktyka pokazuje czasami, iż uczestnicy rynku finansowego dyskontują (przewidują) decyzje o pogorszeniu ratingu znacznie wcześniej. Zatem sama reakcja rynku następuje parę tygodni a nawet miesięcy wcześniej.

Zachowanie polskiej giełdy

Warto prześledzić zatem reakcję polskiego rynku finansowego na tę informację. Patrząc na reakcję polskiego rynku akcji widzimy, iż spadki kursów akcji następowały już mniej więcej od połowy sierpnia. Co prawda spadki WIG20 mogły być wywołane prawdopodobnie nie tylko przewidywaniami pogorszenia perspektywy ratingu naszego kraju, ale również zapowiedzią obecnego rządu obłożenia banków dodatkowymi obciążeniami fiskalnymi. Chodzi o zapowiedź podniesienia stawki CIT dla banków w kolejnych latach. Wiceminister finansów Jarosław Neneman wspomniał w swej wypowiedzi, iż rząd planuje podwyżkę stawki podatku dochodowego od banków by sfinansować wydatki obronne naszego państwa. 22 sierpnia br. w dniu podania tej informacji przez ministerstwo finansów kursy akcji kilku znaczących banków notowanych na warszawskiej giełdzie mocno spadły, Alior Banku (-9,7 proc.), PKO BP (-9,5 proc.) oraz Banku Pekao (-9,2 proc.). Warto zauważyć, iż sektor bankowy stanowi duży udział w samym indeksie giełdowym WIG20. Zatem spadki kursów akcji banków notowanych na polskiej giełdzie ciągną w dół cały indeks WIG20. W tym dniu cały indeks WIG20 spadł o 3,4 proc..

Co ciekawe reakcja polskiego rynku akcji w dniu decyzji agencji Fitch o pogorszeniu perspektywy ratingu krajowego Polski (5 września 2025 r.) nie wywołała już znaczących spadków kursów akcji. Niektórzy obserwatorzy mogli być nieco tym zaskoczeni. Jednak trzeba pamiętać, iż reakcje rynku finansowego są bardziej znaczące gdy informacja jest dużym zaskoczeniem dla większości jego uczestników. Tymczasem obniżenie perspektywy ratingu krajowego dla Polski było raczej spodziewane przez wielu analityków giełdowych i samych inwestorów.

Złoty pozostaje stabilny

Jeśli chodzi o zachowanie złotego na rynku walutowym to też było ono spokojne. Sama decyzja o obniżeniu perspektywy ratingu krajowego Polski została przyjęta neutralnie. Kurs złotego zarówno do dolara amerykańskiego, jak i euro zachowywał się stabilnie. Większą negatywną reakcję dla polskiej waluty wywołało zamieszanie z rosyjskimi dronami na terytorium naszego kraju. Natomiast była to raczej krótkotrwała reakcja i po paru godzinach złoty wrócił do stabilności.

NBP utrzymuje wysokie rezerwy złota

Warto zauważyć, iż stabilnemu zachowaniu złotego sprzyja obecna polityka pieniężna NBP, która jest zrównoważona. Nie jest ona ani nadmiernie ekspansywna ani nadmiernie restrykcyjna. Pozytywnym czynnikiem jest to, iż NBP sukcesywnie zwiększa rezerwy walutowe naszego kraju, szczególnie szybko zwiększają się zapasy złota. Polska obecnie jest w czołówce krajów dysponujących największymi zapasami rezerw złota na świecie. Podczas ostatniej wrześniowej konferencji prasowej prezes NBP A. Glapiński poinformował, iż nasz bank centralny będzie chciał zwiększyć docelową wielkość złota w rezerwach z 20 do 30 proc. Na dzień 3 września 2025 r. zasób złota w NBP to 515 ton i 300 kg. Wartość złota w rezerwach walutowych NBP to 204 mld zł.

Jeśli chodzi zaś o zachowanie polskiego rynku obligacji to sytuacja jest także stabilna. Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych nieznacznie wzrosły z poziomu 5,45 proc. (w dniu decyzji o obniżeniu perspektyw ratingu krajowego) do 5,5 proc. obecnie. Nie ma powodu do niepokoju jednak warto będzie w kolejnych miesiącach bardziej koordynować politykę pieniężną NBP i fiskalną polskiego rządu aby zapewnić większą stabilność naszej gospodarce.

NBP obniża stopy procentowe

Pozytywną informacją dla polskiej gospodarki w ostatnich dniach była decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu głównych stóp procentowych w naszym kraju. Jest szansa, iż spadną koszty oprocentowania kredytów, co ulży znacznej części naszych kredytobiorców. Prezes NBP zauważył, iż obniżka stóp procentowych była możliwa z uwagi na znaczny spadek inflacji konsumpcyjnej do 2,8 proc.. Warto zauważyć, iż górne pasmo odchyleń od celu inflacyjnego NBP to 3,5 proc. Ponadto prezes A. Glapiński niepokoi się, iż inflacja może podskoczyć w końcówce obecnego roku do nawet 3,7 proc., jeśli dojdzie do odmrożenia cen energii.

Oczekiwanie na obniżkę stóp procentowych w USA

Obecnie uczestnicy światowego rynku finansowego oczekują, iż amerykański bank centralny Fed obniży stopy procentowe na najbliższym posiedzeniu decyzyjnym 17 września br. Cześć inwestorów spodziewa się nawet znacznej obniżki stóp, bo o 50 punktów bazowych. Fed w odróżnieniu od innych banków centralnych jak EBC czy NBP ma tzw. podwójny mandat decyzyjny. Obok inflacji ważnym celem jego działań jest również troska o krajowy rynek pracy. Ostatnie dane z amerykańskiego rynku pracy sygnalizują pogorszenie nastrojów wśród zatrudnionych, szczególnie w sektorze pozarolniczym. To daje argument na silniejsze poluzowanie kosztów pieniądza w tamtejszej gospodarce. Jednak ważny będzie także odczyt inflacji 11 września obecnego roku. Wyraźniejszy spadek inflacji w USA poniżej 3 proc. dawałby argument gołębim decydentom z Fed na odważniejszą decyzję o obniżce stóp. To co niepokoi obserwatorów amerykańskiego życia gospodarczego to stale rosnący dług publiczny USA w relacji do PKB.

Prof. UEP, dr hab. Eryk Łon, Katedra Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

