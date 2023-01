Nie tak straszna przyszłość baterii z samochodów elektrycznych

Gdzie w Polsce będą w przyszłości składowane na dużą skalę baterie z samochodów elektrycznych i jakie korzyści oraz zagrożenia mogą z tego wynikać? Gościem Wywiadu Gospodarczego jest Ireneusz Konarski, dyrektor ds. strategii sprzedaży i rozwoju rynku Elemental Strategic Metals.

Firma jest częścią Grupy Elemental Holding, która funkcjonuje w branży recyklingu i tzw. górnictwa miejskiego.

Urban mining (kopalnie miejskie) to dziedzina polegające na odzyskiwaniu już wykorzystanych cennych produktów, poprzez recykling odpadów elektronicznych, elektrycznych, zużytych katalizatorów, baterii samochodowych czy złomu metali nieżelaznych: miedzi, brązu, mosiądzu, aluminium, i innych. W ten sposób pozyskuje się również metale szlachetne.

W Zawierciu powstaje zakład, który będzie poddawał recyklingowi katalizatory z aut i to jest core biznes Grupy Element. Tutaj się rozwijamy i umacniamy swoją pozycję rynkową. Planowane otwarcie inwestycji to III kwartał tego roku. Druga częścią zakładu będzie przetwarzała baterie litowo-jonowe. Są one nie tylko wykorzystywane w autach elektrycznych, ale także w urządzeniach gospodarstwa domowego, magazynach energii czy w technologiach do zasilania urządzeń telekomunikacyjnych - mówi gość programu.

Najwięcej baterii będzie pochodziło ze zużytych samochodów elektrycznych, bo ten rynek dynamicznie rośnie nie tylko w Polsce ale i na świecie. Ale mogą to być też laptopy, smartfony czy urządzenia AGD.

Nowoczesne technologie stale potrzebują metali strategicznych i dlatego zarówno UE jak i USA maja listę takich surowców, poza tym monitorują i kontrolują źródła ich pozyskiwania. Na liście są m.in. nikiel, kobalt czy mangan.

Geologicznie Europa jest zależna od źródeł z dalekich regionów. A tam decyzje ws. wydobycia czy eksportu potrafią zmieniać się, po to, by chronić swoje rynki. Taka sytuacja miała miejsce niedawno w Zimbabwe, gdzie podjęto decyzje o zakazie eksportu nieprzetworzonego litu. Na tej decyzji wygrywają Chińczycy, którzy są silnie obecni w tym kraju i inwestują tam od dłuższego czasu.

Dziś Europa sprowadza ponad 70 proc. surowców, które są potrzebne do produkcji wysokotechnologicznych urządzeń. Recykling pozwala obniżać zależność od zagranicznych dostaw - podkreśla gość Wywiadu Gospodarczego.

Czytaj także: Zimbabwe zakazuje eksportu „białego złota”. Produkcja baterii na zakręcie

Brak tych pierwiastków będzie powodował wzrost cen i zachwiania rynku.

Inwestycja w Zawierciu jest m.in. współfinansowana z funduszy europejskich, poprzez grant otrzymany przez NCBR.

Cały rynek podąża w tym kierunku, by proces odzyskiwania pierwiastków był jak najwyższy. Są już raporty, które pokazują, że do 2040 roku 80 proc. pierwiastków z całej produkcji litowo-jonowej będzie pochodziło z recyklingu - wskazuje Ireneusz Konarki.

Już dziś produkcja nowych auto elektrycznych opiera się w 25 proc. na materiałach, które pochodzą z recyklingu. I to jest właściwy kierunek – mówi jest Ireneusz Konarski, dyrektor ds. strategii sprzedaży i rozwoju rynku Elemental Strategic Metals.

Tym bardziej, że większość surowców tego typu sprowadzamy z Azji i już za nie raz zapłaciliśmy.

Cała rozmowa:

Inwestycja w Zawierciu to jedna z pierwszych i większych projektów recyklingowych zużytych baterii w tej części Europy. Wielkość przetwarzania to 16 tys. ton baterii rocznie – czyli, w uproszczeniu, baterii pochodzących z mniej więcej ok. 50 tys. „elektryków”.

Warto zaznaczyć, że w Polsce pod koniec grudnia 2022 r. po polskich drogach jeździło 61 570 elektrycznych samochodów osobowych. Ich liczba zwiększyła się w 2022 r. o 26 349 sztuk, czyli o 33 proc. więcej niż w analogicznym okresie w 2021 r. – wynika z Licznika Elektromobilności opracowanego przez PZPM i PSPA.

A zagrożenia? Według opinii rozmówcy obecne wymagania środowiskowe i regulacje europejskie są na bardzo wysokim poziomie i trudno mówić o ekologicznych, negatywnych zagrożeniach w tego typu inwestycjach obiegu zamkniętego.

Czytaj także: Szwecja: historyczne odkrycie złóż cennych metali