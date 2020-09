Budujemy siłę do transformacji energetycznej [VIDEO]

Gościem Macieja Wośko, red. naczelnego „Gazety Bankowej” był podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

-Biorąc po uwagę obecną trudną sytuację gospodarczą i trwający na świecie kryzys, musimy przede wszystkim podjąć pewne decyzje w zakresie zmian organizacyjnych, czy kierunków działania – mówi Daniel Obajtek. Jednocześnie zwraca uwagę na trwające już w Orlenie procesy odnośnie koncentracji oraz inwestycji. -W tym roku wydajemy na inwestycje około 8 mld zł, nie wspominając już o akwizycjach. Naszym celem jest budowa koncernu, który będzie miał siłę do transformacji energetycznej i podejmie szereg wyzwań w tym zakresie – podkreśla szef Orlenu

Jego zdaniem, niezbędna jest w tym przypadku budowa koncernu multienergetycznego, aby m.in. wyzwolić oszczędności z całego procesu zakupów, logistyki, przepływów operacyjnych, czy w końcu inwestycji.

Prezes Obajtek odniósł się także do nieoficjalnych informacji, że w tym roku to właśnie on może otrzymać nagrodę Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Byłaby to po raz pierwszy od 1999 roku nagroda dla przedsiębiorcy, a nie polityka.

-Jeżeli okaże się to faktem, to przyjęty przez nas kierunek działania – a więc przez Daniela Obajtka i cały Orlen - jest słuszny w założeniach i realizowanym celu. Ta nagroda byłaby więc oceną dotychczas podjętych przez nas wysiłków – mówi szef płockiego koncernu.

