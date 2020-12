Natkański: gwarancje i programy BGK zostaną przedłużone

Patrząc na dalszy rozwój pandemii, kolejne problemy gospodarcze i finansowe firm - pojawiła się potrzeba, by te zmiany obowiązujące w produktach BGK wydłużyć - mówi Piotr Natkański. Dyrektor ds. Sprzedaży Banku Gospodarstwa Krajowego był gościem Macieja Wośko w programie „Wywiad Gospodarczy”

Pakiet wsparcia związany z Tarczą Antykryzysową zawiera wiele instrumentów, na szczególną uwagę zasługuje system gwarancji oferowany przez BGK. Ciężko wyróżnić konkretny produkt, zależy to od potrzeb przedsiębiorcy i to on decyduje, który jest najbardziej adekwatny do potrzeb. Tym najbardziej powszechnym jest gwarancja de minimis. Funkcjonuje od 2013 roku, ale to w bieżącym roku najbardziej ją dostosowaliśmy do potrzeb rynkowych. Od marca, dwa tygodnie po wprowadzeniu lockdownu wprowadziliśmy nowe zasady tej gwarancji - przypomina Natkański.