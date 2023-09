WYWIAD: BEZ POLSKICH BANKÓW NIE BĘDZIE POLSKIEJ ENERGETYKI

CO SIĘ STANIE JEŚLI OPOZYCJA WYPRZEDA POLSKIE BANKI? Gościem dzisiejszego Wywiadu Gospodarczego jest Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu Bank Pekao SA

Są ludzie i korporacje które czekają w blokach startowych na wybory 15 października. Te wybory, co już jak na dłoni widać od kilku lat, a od czasu inwazji Rosji na Ukrainę szczególnie klarownie, to walka o być lub nie być polskiej gospodarki. Dwa główne bloki ścierają się z dwiema skrajnie różnymi wizjami w tym zakresie.

Wydaje się, że jedni chcą silnej obecności państwowych podmiotów, które w razie czego mogą pełnić funkcję interwencyjną, podczas gdy drudzy chcą pozbyć się wszelkiej obecności państwa w gospodarce.

Najgłośniejszy przykład ostatnich dni - Ryszard Petru powrócił do Trzeciej Drogi, żeby ramię w ramię z lewicą Szymona Hołowni i PSL iść drogą zupełnie… liberalną! Wyglądało to jak pomieszanie z poplątaniem. Nie wiadomo, czy tak kuriozalny pogląd podziela również współtworzący Trzecią Drogę PSL. Na początek Petru wskazał, że będzie chciał prywatyzować czołowe polskie banki oraz Orlen.

Jak zwraca uwagę prezes Kwieciński, takie typowo balcerowiczowskie, ultra liberalne myślenie o gospodarce, jest przestarzałe od co najmniej kilkudziesięciu lat.

Jak zwrócił też uwagę, po ostatnim światowym kryzysie finansowym wywołanym upadkiem banku Lehman Brothers gdyby nie polskie banki, nie byłoby banków i kredytów w Polsce w ogóle. Zachodnie banki w tym czasie z dnia na dzień, jednym ruchem, przestały udzielać Polakom i firmom w Polsce kredytów, mimo że sytuacja gospodarcza Polski była w tym czasie nie taka zła, żeby wykonywać tak drastyczne ruchy w sektorze bankowym.

W Polsce zostały tylko dwa banki, które finansowały polską gospodarkę. Były to PKO BP oraz BGK. Banki zagraniczne, niestety, wstrzymały swoje operacje, dlatego, że decyzje były podejmowane poza Polską. Mając polskie banki, decyzje o finansowaniu dużych przedsięwzięć są po naszej stronie. A dziś jest tak, że w zasadzie każdy duży projekt inwestycyjny jest finansowany z udziałem naszego banku – komentuje Jerzy Kwieciński.

Bank Pekao SA na polskim rynku ma rolę szczególną. Nie wynika ona tylko z tego, że jest to bank duży i państwowy, ale przede wszystkim z tego, że jest najchętniej wybierany przez biznes w Polsce i to on odpowiada także za finansowanie największych, kluczowych, czasem strategicznych inwestycji. Jedna czwarta sektora korporacji obsługiwana jest przez bank Pekao SA.

Pekao SA jest dziś drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce, ale jednocześnie jest najsilniejszym bankiem korporacyjnym. Bankiem, który obsługuje duże i średnie firmy. Możemy powiedzieć, że co druga polska duża firma jest naszym klientem – komentuje Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao SA.

Jak zauważa prezes Kwieciński, to państwowe banki zapewniły Polakom finansowanie zakupu węgla na zimę, o czym już zbyt wiele osób zapomniało. Gdyby nie było polskich banków, nie byłoby w Polsce węgla. Jak zwrócił też uwagę, wobec wyzwań związanych z tzw. zieloną transformacją, jeśli nie będzie polskich banków, to nie będzie polskiej energetyki.

W najbliższych latach czeka nas potężna transformacja i ona nie tylko wynika z zielonego ładu. W DNA konserwatystów jest dbanie o nasze otoczenie, również o nasze środowisko i ekologię. To właśnie teoretycy i myśliciele konserwatywni na początku XX wieku taką koncepcję stworzyli – komentuje Jerzy Kwieciński.

Jak zauważa, transformacja nie wynika tylko z tego, że tak chce Unia Europejska, ale też z tego, że chcemy dywersyfikować źródła produkcji energii, a energia ze Słońca, czy wiatru uniezależnia nas od zewnętrznych dostaw paliw kopalnych.

Również pomaga nam, abyśmy żyli w zdrowszym środowisku i nasze banki już w tej chwili takie finansowanie organizują. Już w tej chwili nasz bank został uznany jako najlepszy bank finansujący ESG (inwestycje społeczno-środowiskowe), ale i najlepszy bank finansujący infrastrukturę ESG w Europie Środkowo-Wschodniej – podkreślił prezes Kwieciński.

Jako przykład wymienił Baltic Power – wspólny projekt z Olrenem na morzy bałtyckim. To największe finansowanie projektowe w historii polskiego rynku finansowego. Bank Pekao S.A. znalazł się w gronie 25 polskich i międzynarodowych instytucji, które sfinansują łączną kwotą do 4,4 mld euro Baltic Power, farmę wiatrową o mocy 1,14 GW, która powstanie na wodach Bałtyku. Doradcą finansowym przy inwestycji i organizatorem finansowania było Pekao Investment Banking, wraz z Green Giraffe Advisory.

Czy to dobrze, czy źle, że duże banki są w polskich rękach? Która droga jest właściwa i czy historia narodów uczy, że narody nie nauczyły się niczego ze swojej historii? Dlaczego u opozycji nadal pokutuje przekonanie, które próbują nadal wpajać Polakom, że państwowe to złe i nieefektywne. Jak wyglądają wyniki państwowych banków i spółek na tle takiej tezy?

