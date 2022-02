Tragiczny dzień dla Ukrainy

S&P 500 jest coraz bliżej historycznych szczytów. Indeks ten walczy o osiągnięcie nowych rekordowych poziomów już trzeci dzień, ale widać, że inwestorom brakuje siły do wywołania większej zmienności. Co ciekawe same nastroje nie są na rynku w zasadzie złe, ale trzeba zauważyć, że w przypadku ostatniej pandemicznej hossy mamy do czynienia z zadyszką