Banki dostały kolejny prezent

Sytuacja na globalnych rynkach akcyjnych jest naprawdę całkiem dobra w środku drugiego tygodnia lutego

W zasadzie patrząc na najważniejsze główne indeksy na świecie, to możemy zauważyć, że straciły jedynie dwa – w Arabii Saudyjskiej oraz na Sri Lance. Wszędzie indziej wzrosty były naprawdę mocne i w większości przypadków przekraczały przynajmniej 1%. WIG20 miał się dzisiaj nieco słabiej niż reszta, nawet pomimo dużego udziału sektora bankowego, który otrzymał kolejny potężny prezent w postaci zapowiedzi wyższych stóp procentowych.

Podwyżka stóp procentowych w Polsce miała miejsce we wtorek, ale dzisiaj podczas konferencji prasowej NBP mogliśmy dowiedzieć się nieco więcej na temat wytycznych na przyszłość. Okazuje się, że nie jest to koniec podwyżek, a w zasadzie nie jest wykluczone, że nie jesteśmy nawet w połowie. Szef NBP oraz RPP, prof. Adam Glapiński w zasadzie zapowiedział, że stopy procentowe dobiją przynajmniej do 4%. Potencjalnie to kolejne miliardy złotych z marży odsetkowej dla banków komerycyjnych w Polsce. Oczywiście stopy procentowe są potrzebne do zwalczania inflacji i mogą zagrozić sile konsumentów i tym samym również gospodarce. Jednak zdaniem NBP, stopy procentowe na poziomie 4% nie powinny wpłynąć negatywnie na gospodarkę. Mimo wszystko dzisiaj nie obserwowaliśmy euforii w sektorze bankowym, co mogło być powiązane z tym, że pojawiły się dosyć abstrakcyjne propozycje zamrożenia stawki WIBOR. Ostatecznie jednak dzisiaj żaden z banków w WIG20 nie stracił, chociaż lekkie spadki były widoczne w przypadku PZU, który jest współwłaścicielem banków w Polsce. Zdecydowanie najmocniej miało się dzisiaj JSW, ale zyskiwały również spółki energetyczne czy w końcu CCC czy Allegro. WIG20 pozostaje jednak relatywnie daleko od ostatnich lokalnych szczytów z 2021 roku w okolicach 2400 punktów i notowany jest prawie 200 punktów niżej.

Na zagranicznych parkietach, a przede wszystkim na Wall Street lekkie spadki rentowności wspomogły nastroje inwestorów. Mocno zyskiwały spółki technologiczne, ale również inne spółki wzrostowe, które chwaliły się niezłymi wynikami finansowymi. Jutro ważny dzień dla rynków finansowych, gdyż opublikowana zostanie inflacja CPI z USA, gdzie oczekuje się wzrostu do kolejnych 40 letnich szczytów na poziomie 7,3% r/r.

Na zamknięciu w Europie DAX zyskał 1,57%, a WIG20 nie przekroczył dzisiaj 1% wzrostu, co wyglądało mizernie przy wzroście rosyjskiego RTS na poziomie 3%. Na Wall Street S&P 500 przekracza wzrost 1%, a Nasdaq zyskuje 1,3%.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB