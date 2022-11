Zakątek Kryptowalut: Ronaldo uruchamia NFT

Bitcoin odnotował zmienność cenową w ostatnim tygodniu, nie „osiedlając się” w ustalonym zakresie na swoim nowym, niższym poziomie handlowym

Po spadku z ponad 20 000 dolarów, bitcoin rozpoczął ostatni tydzień poniżej 15 700 dolarów, zanim skoczył z powrotem do około 17 000 dolarów. W dalszej części tygodnia ustabilizował się w okolicach 16 500 dolarów, ale w weekend ponownie spadł, by dziś rano znaleźć się nieco poniżej 16 000 dolarów.

Ethereum również doznał zmienności w całym tygodniu, zaczynając poniżej 1 175 dolarów, następnie skacząc do poziomu nieco poniżej 1 275 dolarów. Kryptowaluta poszła w dół w ciągu tygodnia, ponownie sięgając około 1 175 dolarów. W weekend pogrążyła się, aby teraz znaleźć się nieco powyżej 1 110 dolarów.

Czas na zakup bitcoina? Pantera mówi tak

Niedawna zmienność na rynku spowodowała, że cena głównych kryptowalut, takich jak bitcoin, spadła do najniższych poziomów, których nie widziano od około dwóch lat oraz znacznie poniżej najwyższych poziomów sprzed roku.

Dla inwestorów myślących wtedy, czy teraz jest czas na zakup, jest kilka kwestii do rozważenia. Jedną z nich jest przyjrzenie się temu, co dzieje się z inwestorami instytucjonalnymi w tej przestrzeni, aby zobaczyć, jak odnajdują się w obecnych warunkach.

Jeśli spojrzymy na główny pojazd inwestycyjny bitcoina, taki jak Grayscale – dyskonto do NAV wynosi obecnie około 43 proc. Oznacza to, że fundusz powierniczy jest mocno wyprzedany, a każdy, kto kupuje go teraz, otrzymuje 43 proc. zniżki na wartość aktywów, które posiada.

Inny znaczący instytucjonalny gracz bitcoinowy, Pantera, kupił więcej bitcoinów po spadku ceny. Fundusz ogłosił w weekend, że kupuje kolejne 140 milionów dolarów w kryptowalutach, tym samym dając sygnał rynkom, że widzi teraz odpowiedni punkt do wejścia.

Biały Dom zwiększa regulację kryptowalut po G20

Szczyt G20 został wykorzystany do różnych celów politycznych w tym miesiącu, ale wydaje się, że jednym z nich było ujednolicenie podejścia do regulacji kryptowalut.

W oświadczeniu wydanym przez Biały Dom, Joe Biden stwierdził, że narody G20 są zaangażowane w „solidną regulację, nadzór i obserwacje” nad kryptowalutami. Biały Dom mówi również, że z zadowoleniem przyjmuje propozycję FSB dotyczącą ustanowienia kompleksowych międzynarodowych ram regulacji kryptowalut.

Ogłoszenie przychodzi w krytycznym dla sektora momencie, z wezwaniami do większego nadzoru regulacyjnego rosnącego w większości głównych nacji. Chociaż proces ten wydaje się być w toku, bardziej skoordynowane wysiłki między głównymi państwami mogą wkrótce doprowadzić do znaczących zmian w środowisku międzynarodowym.

Ronaldo uruchamia NFT

Prawdopodobnie najsłynniejszy piłkarz świata, Cristiano Ronaldo, uruchomił kolekcję NFT na Binance. Zawodnik, który w czwartek wystąpi w Mistrzostwach Świata z Portugalią, uruchomił zestaw NFT, które są ograniczone w liczbie i można je kupić na Binance za pomocą rodzimego stablecoina BUSD.

Uruchomienie przychodzi w kontrowersyjnym dla piłkarza momencie, gdy ten jest uwikłany w spór ze swoim klubem, Manchesterem United. Wprowadzenie NFT jest jednak wyraźnym zabiegiem ze strony gwiazdy, mającym pomóc w budowaniu – na ten moment bardzo marketingowego i popularnego wśród fanów – globalnego wizerunku.

NFT są limitowaną edycją, w której dostępnych jest tylko kilka tysięcy sztuk. Najdroższe „super rzadkie” i „super super rzadkie” NFT będzie można zdobyć jedynie poprzez aukcje internet.

Simon Peters, analityk kryptowalut na platformie eToro,