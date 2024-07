Przemysł w Europie znów na „hamulcu”

Dzień pod znakiem odczytów PMI z Europy i USA. Nowy sondaż, nowy lider w wyborach prezydenckich w USA. Bank Węgier decyduje się już na 10. obniżkę w tym cyklu luzowania monetarnego. Czy BoC obniży dzisiaj stopy procentowe?

Wskaźniki aktywności

Dzisiaj poznaliśmy odczyty indeksów PMI z sektora przemysłu i usług z naszego kontynentu. I trzeba przyznać nie do końca spodobały się inwestorom, gdyż doszło do osłabienia wspólnej waluty. Zawiódł szczególnie ten dla lokomotywy europejskiej gospodarki, gdzie zarówno w usługach, jak i przemyśle odnotowano niższe wartości niż w poprzednim miesiącu, co wskazuje na pogorszenie sytuacji makro. PMI dla przemysłu dla Niemiec wyniósł co gorsza 42,6 pkt, czyli znacznie poniżej granicy 50 pkt oddzielającej wzrost gospodarczy od recesji. Skoro rozczarowują nasi zachodni sąsiedzi, to nie może dziwić fakt, że i dla całej strefy euro wynik wypadł gorzej, i również sektor przemysłu znalazł się w przedziałach zahamowania wzrostu gospodarczego. Skoro mówimy o pogorszeniu sytuacji gospodarczej w Europie, to znów odżyła dyskusja o tym, że EBC może być bardziej skłonny do cięć stóp procentowych. Taki scenariusz jest niekorzystny dla euro, który stracił dzisiaj do dolara amerykańskiego, ale wraz z kolejnymi godzinami próbuje odrabiać straty.

Nowy lider sondażowy w USA

Wczoraj wskazaliśmy, że kolejne prezentowane sondaże dotyczące wyborów prezydenckich w USA mogą podsunąć nowy scenariusz. I rzeczywiście, we wczorajszym badaniu dla Reutersa liderką została Kamala Harris. Jednak jej przewaga to raptem 2 proc., co przy niemalże 10 proc. głosów tzw. wolnych, czyli wyborców jeszcze niezdecydowanych, tak naprawdę niewiele mówi. Mimo wszystko trzeba oddać, że kandydatka demokratów początek ma całkiem niezły, a sama decyzja o odsunięciu Bidena była słuszna – tak, aby zachować szansę na pokonanie Trumpa.

7 sierpnia mamy poznać oficjalnego kandydata na wiceprezydenta. Trwają spekulacje o możliwym taktycznym ruchu demokratów, czyli wyborze kandydata z tzw. swing states – stanów, w których poparcie dla obu partii jest niemal takie same. Co ciekawe, sondaże pokazują zupełnie co innego niż bukmacherzy, u których zdecydowanym liderem jest nadal Trump. To tylko przedsmak tego, jak ciekawe mogą być kolejne tygodnie i walka o fotel prezydenta USA.

Wczoraj Węgry, dzisiaj Kanada

Wczoraj węgierski bank centralny po raz kolejny obniżył koszt pieniądza o 25 pkt bazowych. 3 na 10 analityków wskazywało, że może dojść do niespodzianki i utrzymania stóp procentowych, ale tak się nie stało. Wydaje się, że o decyzji zdecydował niższy odczyt inflacji za czerwiec, ale też spore umocnienie HUF z ostatnich tygodni, w których forint należał do wąskiego grona walut najbardziej zyskujących. Powoli jednak przestrzeń do dalszych obniżek się kurczy, a oczekiwania rynkowe mówią o jeszcze dwóch symbolicznych ruchach w tym półroczu. Dzisiaj pod presją może być CAD, gdyż o godz. 15.45 poznamy decyzję w sprawie stóp procentowych. Analitycy w zdecydowanej większości oczekują obniżki kosztu pieniądza o 25 pkt bazowych. O 16.30 odbędzie się konferencja prasowa prezesa BoC i wtedy również możemy oczekiwać większej zmienności na parach powiązanych z CAD.

Krzysztof Pawlak, analityk walutowy Walutomat.pl