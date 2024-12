Korea zaskoczyła świat

Wczoraj najważniejszą wiadomością były nocne wydarzenia z Korei, gdzie doszło do nieudanego zamachu stanu. Dzisiaj czeka nas posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, a za oceanem kolejna iskierka nadziei na poprawę na rynku pracy.

Zamach wojskowy w Korei

Wczoraj wiadomością dnia na rynkach był zamach wojskowy w Korei. Jak na zamach stanu to trzeba powiedzieć, że był ekspresowy. Trwał około sześć godzin, co mogło spowodować, że część mniej uważnych obserwatorów nie zdążyła się o nim dowiedzieć, zanim się zakończył. Został on zarówno ogłoszony, jak i zawieszony przez prezydenta. Nie znamy na razie wszystkich szczegółów, ale wygląda to na wewnętrzną rozgrywkę polityczną. Prezydent Jun Sun Jeol oczywiście mówił o stabilności politycznej i ochronie demokracji. Opozycja, która szybko zorganizowała protesty, zwraca uwagę na zarzuty względem prezydenta i możliwe usunięcie z urzędu. Jak to często bywa w takich sytuacjach – rynki nie lubią niestabilności. W rezultacie nie można się dziwić, że kurs waluty Korei Południowej – koreański won – stracił wczoraj około 1 proc. wartości.

Posiedzenie RPP

Dzisiaj posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Na rynku nadal panuje konsensus, że zmiany nie nastąpią. Trwają raczej dyskusje o tym, jak długo jeszcze do nich nie dojdzie i nie jest to optymistyczny wariant dla osób posiadających kredyty oparte o zmienną stopę procentową. Warto zwrócić uwagę, że inflacja w naszym kraju po urealnieniu cen energii wyskoczyła znów na wyższe poziomy, stąd najprawdopodobniej dowiemy się, że to jest powodem braku decyzji. Co ciekawe, projekcje przewidują dalszy wzrost w kolejnych miesiącach i dotarcie z inflacją do poziomu 6 proc. Jeżeli scenariusz ten ma się zrealizować, to faktycznie obniżka stóp procentowych nie byłaby racjonalna. Jak zareagują rynki? Jeżeli zgodnie z oczekiwaniami nie będzie zmian stóp procentowych, to nie powinniśmy wcale widzieć reakcji.

Lepsze dane zza oceanu

W USA liczba wakatów wg JOLTS niespodziewanie wzrosła. Oczekiwaliśmy 7,48 mln, a zobaczyliśmy 7,74 mln – czyli ponad 250 tysięcy więcej. Z drugiej strony wskaźnik ten jest wyraźnie w trendzie spadkowym. Jeszcze dwa lata temu przekraczał bowiem 10 mln, mamy zatem zauważalny spadek. Jeżeli ten trend długoterminowy się utrzyma, wówczas należy spodziewać się podwyższenia się stopy bezrobocia, co będzie wpływać na obniżkę wartości dolara. Obecny wzrost powyżej prognoz był natomiast bardzo dobrym sygnałem dla amerykańskiej waluty.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 16:00 – Polska - komunikat po posiedzeniu RPP

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

