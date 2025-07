Japonia i Korea otrzymują listy, UE nie

Giełdy europejskie w poniedziałek zachowywały się zaskakująco dobrze pomimo niepewności w kwestiach handlu w tygodniu, w którym informacje o otrzymaniu listu od prezydenta Trumpa nie mają zbyt pozytywnych konotacji. 0,19% traciło brytyjskie FTSE100, ale główne parkiety strefy euro zyskiwały od 0,35% (CAC40) do 1,20% (DAX). O 2,24% spadało Novo Nordisk, ale pozostałe największe przedsiębiorstwa UE zachowywały się bardzo dobrze – SAP zyskiwał 2,21%, ASML 1,85%, Hermes 2,48%. Poza technologią o ponad 1% rosły banki, o 0,87% spółki przemysłowe, silnie spadała właściwie tylko energetyka (-1,19%). Bardzo wyraźnie korygował się kurs EURUSD, który spadł przejściowo poniżej 1,17, ale w godzinach porannych powraca w okolice 1,1750.

Sesja w Warszawie nie zachwyciła, WIG20 spadł o 0,11%, sWIG80 o 0,63%, jedynie mWIG40 zyskał 0,17%. Obroty, jak na dzień po powrocie USA do handlu, były niskie – 1,12 mld zł. Sesja to pierwszy wyraźniejszy sygnał dość częstego w latach minionych wakacyjnego marazmu na GPW. Zmienność na poziomie pojedynczych dużych spółek też była niewysoka – największą ujemną kontrybucję do WIG20 wnosiło LPP (-2,26%), największą dodatnią CD Projekt (+1,52%). Wśród średnich spółek potężnym balastem było XTB (-6,14%), które spadało przy nadzwyczaj wysokich obrotach (112 mln zł) m.in. w reakcji na słabe wyniki konkurencyjnego Plus500. Porównywalny pozytywny wpływ na indeks miały jednak aż dwie spółki – Asseco (+2,58%) i Tauron (+3,71%).

Giełdy amerykańskie otworzyły się spadkowo, a w trakcie sesji pogłębiały przecenę – S&P500 straciło 0,79%, a NASDAQ 0,92%. O 6,79% przeceniała się Tesla, której ponownie szkodzą polityczne posty Elona Muska na x.com, 1,69% traciło Apple, po 1,52% Alphabet i Berkshire Hathaway. Najsłabiej wyglądał sektor materiałowy (-1,04%) i dóbr wyższego rzędu (-1,26%).

W godzinach porannych lekko rosną notowania kontraktów futures na indeksy amerykańskie i rynki azjatyckie, ale po wczorajszych spadkach na Wall Street sesja w Polsce i Europie rozpocznie się zapewne neutralnie. Prezydent Trump wysłał do azjatyckich i afrykańskich partnerów handlowych falę korespondencji, w której przedstawił stawki celne, które mają wejść w życie 1. sierpnia, o ile negocjacje nie przyniosą skutku. Dla Japonii, Korei Południowej, Malezji i Kazachstanu mają one wynieść 25%, dla RPA 30%, dla Laosu i Myanmaru 40% (wartość eksportu z tych dwóch krajów nie przekracza 1 mld USD rocznie). Nie jest jasne, czemu listy otrzymali główni sojusznicy USA w Azji. Japonia i Korea, a UE nie, ale rynek ewidentnie nie traktuje zagrożenia poważnie, raczej jako transparentną taktykę negocjacyjną.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion