Kryzys polityczny we Francji ciąży euro

Gdy mogło się już wydawać, że ostatnia szansa na mocniejszego dolara w postaci jastrzębiego szefa Fed została zaprzepaszczona, tydzień rozpoczynamy od wyraźnych spadków na parze EURUSD. Nie jest to jednak efekt zwrotu w oczekiwaniach na decyzje Fed, ale komplikacje po naszej stronie Atlantyku, a dokładniej nasilający się kryzys polityczny we Francji.

Sytuacja polityczna we Francji od lat nie jest stabilna. Wzrost popularności partii wcześniej uważanych za skraje ogólnie w Europie, ale we Francji szczególnie, skutkuje znacznie bardziej podzieloną sceną polityczną, a to przekłada się na mniej stabilne rządy. Do tego rynki obawiają się, że ewentualna wygrana bardziej radykalnych partii może zdestabilizować Unię Europejską (która mimo swoich wielu wad jest postrzegana jako byt znany i „oswojony”). Po przedterminowych wyborach w ubiegłym roku we Francji mamy słaby rząd Francoisa Bayrou, który jakkolwiek próbuje okiełznać rosnące problemy fiskalne kraju i klasycznie spotyka się to z silnym niezadowoleniem społecznym, bezlitośnie wykorzystywanym przez partie opozycyjne. Wobec braku perspektyw na uchwalenie budżetu, premier zdecydował o poddaniu swojego gabinetu pod głosowanie o wotum zaufania, które odbędzie się 8 września. Arytmetyka parlamentarna wskazuje na to, że rząd głosowanie przegra i choć prezydent Macron wyznaczyć kolejnego premiera, trudno oczekiwać, aby było mu łatwiej przeprowadzić proces budżetowy. Kluczem tu są posłowie Partii Socjalistycznej, którzy mogą nie działać przeciwko rządowi, ale bezpośrednie poparcie w wotum to już jednak inna historia.

Ostatnie wydarzenia w USA – pierwsza klarowna zapowiedź obniżki stóp ze strony prezesa Powella plus dalsze naciski prezydenta na FOMC (ostatnia odsłona to mało dyplomatyczna próba odwołania Lisy Cook) raczej nie są dla dolara pozytywne i mogłyby prowadzić do dalszego jego osłabienia. Sytuacja polityczna we Francji rzuca jednak nowe światło kierunek dla pary bo choć – jak wspomniałem – napięcia polityczne nie są niczym nowym, to jednak kwestia finansów publicznych we Francji zaczyna wyglądać coraz mniej przyjemnie i rynki mogą grać na scenariusz destabilizacji (związany z wcześniejszymi wyborami i znacznym opóźnieniem procesu budżetowego).

Patrząc na wykres pary EURUSD testowane jest obecnie dość znaczące wsparcie 1,1585. Jego przełamanie może doprowadzić do nieco większego umocnienia dolara i skomplikować perspektywę trendu wzrostowego.

Dziś kalendarz makroekonomiczny jest niemal pusty, ale inwestorzy czekają na kwartalny raport NVIDII, który poznamy po zamknięciu sesji w USA. O 10:50 euro kosztuje 4,26 złotego, dolar 3,68 złotego, frank 4,56 złotego, zaś funt 4,95 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA, Główny Ekonomista XTB

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje