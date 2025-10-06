Nikkei świętuje wybór Sanae Takaichi

Nieustający strumień pieniędzy przynosi tzw. debasement trade (transakcja dewaluacyjna), czyli inwestycja w aktywa, które miałyby utrzymywać wartość w świecie spadającego dolara. Bitcoin wyznaczył wczoraj nowy szczyt, aktualnie kosztuje około 124 tys. USD. Złoto zyskuje kolejny 1 proc., kosztując obecnie 3925 $/ou., podobnie zachowuje się srebro.

Piątkowa sesja w Europie przyniosła kontynuację wzrostów w Europie, problemy miał jedynie zamykający się spadkiem o 0,18 proc. DAX, który również rozpoczął od zwyżek, ale znalazł się pod presją z uwagi na korygujący się SAP (-0,84 proc.), Linde (-1,15 proc.) i Bayer (-0,93 proc.). Pozostałe główne indeksy rosły od 0,31 proc. (CAC40) do 0,67 proc. (FTSE100). Stoxx 600 zyskał ogrągłe 0,5 proc., wiedziony w górę przez spółki medyczne (+1,31 proc.). Novo Nordisk zyskiwało 2,07 proc., identycznie jak Sanofi, AstraZeneca 1,57 proc., Novartis 1,15 proc.. Wśród najcenniejszych spółek kontynentu świetnie radziły sobie także LVMH (+1,88 proc.) orz HSBC (+1,74 proc.). Kurs EURUSD pozostaje dość wolatylny, ale wciąż nie może znaleźć kierunku – dziś rano ponownie oscyluje wokół 1,1720.

WIG20 wzrósł w piątek o 0,05 proc., mWIG40 o 1,11 proc., a sWIG80 o 0,45 proc. Motorem dla dużych spółek pozostaje KGHM (+2,57 proc.), ale spadających było aż osiem. Rewelacyjne zachowanie średnich wynika właściwie z jednego czynnika – najważniejsza z nich, Asseco, drożała o 13,82 proc. po euforycznie przyjętym liście prezesa TSS Europe i informacjach, że zaoferuje on opcje prezesowi Góralowi oraz kluczowym menedżerom, co powinno zapewnić ich zaangażowanie w dalszy rozwój spółki.

S&P500 wzrosło w piątek o 0,01 proc., a NASDAQ spadł o 0,28 proc. Sesja przebiegła bardzo spokojnie, rosłą głównie energetyka (+0,67 proc.) i ochrona zdrowia (+1,13 proc.), taniały dobra dyskrecjonalne (-0,81 proc.) i technologia (-0,32 proc.). W czołówce indeksów najlepiej radziły sobie Eli Lilly (+2,44 proc.), Exxon (+1,77 proc.) oraz Johnson&Johnson (+1,43 proc.), dość wyraźnie korygował się natomiast Palantir (-7,47 proc.) po doniesieniach, że systemy komunikacji na polu walki tworzone przez spółkę mają poważne wady.

W godzinach porannych w Tokio panuje euforia po wyborze Sanae Takaichi jako kandydatki na stanowisko premiera – zajmie je ona jako pierwsza kobieta w historii. Nowa premier jest zdecydowaną zwolenniczką ekspansywnej polityki fiskalnej i niskich stóp, co ma także skutek w postaci największego od miesięcy wzrostu rentowności japońskiego długu skarbowego na długim końcu krzywej. Nikkei zyskuje jednak 5 proc.

Nieustający strumień pieniędzy przynosi tzw. debasement trade (transakcja dewaluacyjna), czyli inwestycja w aktywa, które miałyby utrzymywać wartość w świecie spadającego dolara. Bitcoin wyznaczył wczoraj nowy szczyt, aktualnie kosztuje około 124 tys. USD. Złoto zyskuje kolejny 1 proc., kosztując obecnie 3925 $/ou., podobnie zachowuje się srebro. Decyzja OPEC o uwolnieniu zaledwie 137 tys. baryłek nowej podaży ropy dziennie korzystnie wpływa na jej ceny. Inwestorzy pozostają przekonani, że ryzyko recesji w USA pozostaje bardzo niskie pomimo tego, że w oczekiwaniu na statystyki BLS wszystkie możliwe dane pokazują dalsze pogorszenie na rynku pracy. Jak zazwyczaj w poniedziałki, kalendarz makroekonomiczny pozostaje niemal pusty, wypowiadać się będą C. Lagarde i A. Bailey. Sesja w Polsce i Europie rozpocznie się zapewne na niewielkich plusach.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje