S&P500 znów powyżej 6 tys. pkt., WIG20 broni 2700 pkt.

Europejskie indeksy otwierały się w piątek po obu stronach czwartkowego zamknięcia, a inwestorzy ewidentnie nie wiedzieli do końca jak zareagować na spektakl, który zapewnili im w czwartkowy wieczór Elon Musk i Donald Trump. Większość rynków przynajmniej przejściowo znalazła się na minusie zanim umocniło się przekonanie, że to raczej stricte amerykański problem, a po impulsywnej wymianie słów nastąpi zapewne deeskalacja. Do momentu publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy zmienność przez kilka godzin była niewielka, ale gdy raport po raz kolejny pokazał wyraźnie lepszy obraz niż publikacja ADP (wzrost zatrudnienia o 139 tys. przy prognozach 126 tys., wzrost płac o 0,4 proc. m/m przy prognozach 0,3 proc. m/m), przewagę zyskał popyt. Spośród głównych indeksów kontynentu na niewielkim minusie (-0,08 proc.) zamknął się jedynie DAX, na pozostałych rynkach notowano wzrosty od 0,19 proc. (CAC40) do 0,55 proc. (FTSE MiB). O 2,86 proc. rosło Novo Nordisk, o 1,31 proc. ASML, o 0,63 proc. sektor finansowy. Przeceniała się natomiast większość spółek związanych z sektorem obronności – Rheinmetall o 4,99 proc., Thales o 4,07 proc., a BAE o 2,60 proc.

W ogonie Stoxx600 nie brakowało niestety krajowych podmiotów – WIG20 spadł o 1,26 proc., mWIG40 o 0,38 proc., jedynie sWIG80 wzrósł o 0,36 proc. Obroty przekroczyły 3 mld zł, na samym PKO (-1,99 proc.) wyniosły 686 mln zł. O 3,2 proc. rósł CD Projekt, ale poza nim na plusie zamykały się tylko trzy spółki głównego indeksu. Największe negatywne kontrybucje poza najważniejszą spółką wnosiły Allegro (-4,21 proc.), Pekao (-2,53 proc.) i Orlen (-1,44 proc.). Bilans tygodnia na WIG20 (-2,60 proc.) wygląda bardzo słabo na tle DAX (+1,20 proc.) i S&P500 (+1,50 proc.), można powiedzieć więc, że wyczekiwana przez nas co najmniej relatywna korekta GPW się rozpoczęła. Obrona 2700 pkt. na WIG20 staje się coraz bardziej wątpliwa przy nawet niewielkim pogorszeniu otoczenia zewnętrznego.

S&P500 zyskało w piątek 1,03 proc., a NASDAQ 1,20 proc. Na plusie znalazły się wszystkie sektory głównego indeksu, najwięcej zyskiwała energetyka (+1,98 proc.) i dobra dyskrecjonalne (+1,64 proc.). Wśród największych przedsiębiorstw silnie tracił tylko Broadcom (-5,00 proc.), czego trudno nie uznać za pewne zaskoczenie po bardzo solidnym raporcie wynikowym. Tesla odbijała o 3,67 proc., o 3,25 proc. rósł Alphabet. Tabelę S&P500 otwierał Palantir (+6,51 proc.). Poza danymi z rynku pracy na sentyment pozytywnie wpływały też informacje o rozpoczęciu negocjacji handlowych z Chinami.

W godzinach porannych rosną wszystkie indeksy azjatyckie, Nikkei i Hang Seng zyskują po około 0,9 proc., ale kontrakty futures na indeksy amerykańskie lekko się korygują. Tematem dnia będą rozpoczynające się w Londynie rozmowy USA - Chiny, które mają dotyczyć przede wszystkim kwestii metali ziem rzadkich i zaawansowanych technologii. Dyskusje będą miały miejsce na najwyższym szczeblu – wezmą w nich udział Scott Bessent, Howard Lutnick i Jamieson Greer, a po stronie chińskiej He Lifeng. Na zachowanie spółek technologicznych pozytywnie wpływają wieści o wartej 10 mld USD inwestycji Meta Platforms w Scale AI (startup rozwijający usługi w zakresie oznaczania danych na potrzeby modeli uczenia maszynowego). Kalendarz makroekonomiczny pozostaje pusty niemal do środy, kiedy zostanie opublikowana amerykańska inflacja CPI za maj, na jedno z kluczowych wydarzeń tygodnia zaczyna wyrastać w mediach również duża (22 mld USD) aukcja amerykańskich 30-letnich obligacji skarbowych. Kontrakty futures sugerują, że piątkowe wzrosty w USA w ograniczony sposób przełożą się na dzisiejsze otwarcie w Europie, które może mieć miejsce na poziomach lekko ujemnych. W takim otoczeniu dzisiejsze zachowanie znajdującego się w newralgicznym punkcie WIG20 stoi pod dużym znakiem zapytania.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

