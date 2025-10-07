Francja traci kolejnego premiera, AMD szaleje

Katalizatorem wzrostów na Wall Street stało się drożejące o 23,71 proc. AMD, które podpisało z OpenAI umowę dotyczącą budowy infrastruktury związanej ze sztuczną inteligencją. Tak jak w poprzednich przypadkach, nie jest do końca jasne w jaki sposób OpenAI zamierza ją sfinansować – spółka wydaje na poziomie umownym setki miliardów, a wkrótce potencjalnie biliony dolarów, których zwyczajnie nie ma.

Poniedziałkowa sesja w Europie zapowiadała się wzrostowo, ale niemal na samym początku dnia giełdy otrzymały potężny cios – francuski premier, Sebastien Lecornu, zrezygnował niecałe 24 godziny po sformowaniu gabinetu. Jego decyzja wzmaga nawoływania do zwołania we Francji wcześniejszych wyborów i rezygnacji prezydenta Macrona. CAC40 spadł w poniedziałek o 1,36 proc., DAX zamykał się neutralnie, pozostałe główne indeksy straciły najwyżej skromne 0,26 proc. (FTSE MiB). Francuskie problemy lekceważyły m.in. ASML (+1,95 proc.), Novo Nordisk (+2,03 proc.) i rosnąca o 1,28 proc. energetyka. Kurs EURUSD zanurkował przejściowo niemal do 1,1650, ale w drugiej fazie dnia odrobił straty niemal w całości. W godzinach porannych jest notowany w okolicach 1,1690.

WIG20 spadł wczoraj o 0,87 proc., mWIG40 o 0,84 proc., a sWIG80 o 0,22 proc. O 3,15 proc. spadało Allegro, drugą największą ujemną kontrybucję do głównego indeksu wnosiło PZU (-1,41 proc.). Powyżej trzech procent traciły także CCC i Alior. Średnim spółkom ciążyły ING i Tauron (po -1,79 proc.), Asseco (-1,14 proc.) i XTB (-2,57 proc.).

S&P500 wzrosło w poniedziałek o 0,36 proc., a NASDAQ o 0,71 proc.. Katalizatorem wzrostów stało się drożejące o 23,71 proc. AMD, które podpisało z OpenAI umowę dotyczącą budowy infrastruktury związanej ze sztuczną inteligencją. Tak jak w poprzednich przypadkach, nie jest do końca jasne w jaki sposób OpenAI zamierza ją sfinansować – spółka wydaje na poziomie umownym setki miliardów, a wkrótce potencjalnie biliony dolarów, których zwyczajnie nie ma. W poniedziałek poza AMD drożał dzięki umowie również Microsoft (+2,17 proc.), 2,07 proc. zyskiwał Alphabet, 5,45 proc. Tesla.

W godzinach porannych rynki azjatyckie kontynuują marsz w górę. Kontrakty futures nie wyznaczają jednoznacznie kierunku otwarcia w Europie. Oczy inwestorów pozostaną zwrócone na Francję, w przypadku fiaska negocjacji budżetowych sens pozostawania Macrona na fotelu prezydenta będzie stał pod coraz większym znakiem zapytania. Kalendarz ekonomiczny jest dziś niemal pusty.

