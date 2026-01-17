Obniżki stóp procentowych wreszcie działają

Grudzień przyniósł przełom w dostępności kredytów mieszkaniowych o przejściowo stałym oprocentowaniu. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl zwracają uwagę, że po serii obniżek stóp procentowych wreszcie widać realny efekt – przeciętnie zarabiający Polacy mogą wybierać z dużo większej oferty mieszkań. „Dopiero piąta i szósta obniżka stóp procentowych w listopadzie i grudniu przyniosła skokową poprawę zdolności kredytowej przeciętnie zarabiających gospodarstw domowych” – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Jak wygląda poprawa w liczbach? Analiza Rankomat.pl pokazuje, że singiel z dochodem netto 6 tys. zł mógł w grudniu liczyć na kredyt w wysokości 444,9 tys. zł, czyli o ok. 17 tys. zł większy niż miesiąc wcześniej. Bezdzietna para z dochodem 8 tys. zł netto miała zdolność na poziomie średnio 555 tys. zł, co oznacza poprawę o 12,5 tys. zł. Największy skok odczuły rodziny z dzieckiem – przy dochodzie 10 tys. zł złotych netto ich zdolność wzrosła o 28,2 tys. zł, do poziomu 650,2 zł.

autor: materiały prasowe RynekPierwotny.pl

Marek Wielgo podkreśla, że w całym 2025 r. zdolność kredytowa analizowanych gospodarstw wzrosła o 15–18 proc., ale największa poprawa przypadła na wiosnę, czyli jeszcze przed serią obniżek stóp procentowych. Ich cięcia długo nie skutkowały radykalną poprawą dostępności kredytów o przejściowo stałym oprocentowaniu, m.in. ze względu na powiązanie ich oprocentowania z obligacjami, a nie WIBOR-em.

autor: materiały prasowe RynekPierwotny.pl

A jak poprawa zdolności kredytowej przełożyła się na realny budżet, którym dysponowały poszczególne gospodarstwa domowe? Należy wyjaśnić, że przykładowi kredytobiorcy mają umowę o pracę na czas nieokreślony oraz wkład własny na poziomie 20 proc.. Dzięki temu kwotę na zakup mieszkania mieli większą. W grudniu singielka lub singiel mogli przeznaczyć na ten cel ok. 556,2 tys. zł, bezdzietna para – 693,7 tys. zł, a rodzina z dzieckiem – aż 812,8 tys. zł.

Dane BIG DATA RynekPierwotny.pl pokazują, że w grudniu pula mieszkań w zasięgu finansowym przeciętnie zarabiających gospodarstw domowych bardzo się zwiększyła. Singielki i single tradycyjnie największy wybór miały w Łodzi, gdzie dostępnych było 6,3 tys., czyli o jedną czwartą więcej niż miesiąc wcześniej. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oferta wzrosła o 18 proc., do 5,5 tys. lokali. W Warszawie singielki i single mogli wybierać spośród ok. 1,4 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o jedną trzecią. We Wrocławiu oferta zwiększyła się o 38 proc., do ok. 1,3 tys. lokali, a w Krakowie – aż o 61 proc., do 600 mieszkań. Dodajmy, że jeszcze na początku ubiegłego roku singielki i single praktycznie nie mieli w tej metropolii wyboru, bo ich zdolność kredytowa była nieadekwatna do cen.

autor: materiały prasowe RynekPierwotny.pl

Podobne zmiany odczuli bezdzietni partnerzy. W Łodzi mogli przebierać w ok. 8,6 tys. mieszkań (+18 proc.), we Wrocławiu - ok. 4,1 tys. (+14 proc.), w Krakowie – ok. 3,2 tys. (11 proc.), w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - ok. 7,9 tys. (+ 9 proc.), a w Trójmieście – ok. 2,9 tys. (+2 proc.). Nawet w Warszawie, gdzie ceny są najwyższe, oferta dla tej grupy wzrosła do 4,8 tys. lokali (+8 proc.). Poznań był w grudniu jedyną metropolią, w której oferta nie zmieniła się, ale – co warto podkreślić – była stosunkowo duża, bo obejmowała ok. 4,5 tys. mieszkań.

autor: materiały prasowe RynekPierwotny.pl

Rodziny z dzieckiem miały jeszcze większy komfort. W Łodzi w ich zasięgu było ok. 9,6 tys. mieszkań (+17 proc.), czyli niemal 80 proc. wszystkich oferowanych przez deweloperów w tej metropolii. We Wrocławiu i Krakowie liczba mieszkań dostępnych dla rodzin wzrosła o 14 proc. (do odpowiednio 6,2 tys. i 5,5 tys. lokali), a w Warszawie - o 10 proc. (8,1 tys.). Mniej spektakularne wzrosty odnotowaliśmy w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – o 7 proc. (do 9,1 tys.), Trójmieście – o 4 proc. (do ok. 5,5 tys.) i Poznaniu – o 1 proc. (do ok. 5,8 tys. mieszkań).

autor: materiały prasowe RynekPierwotny.pl

Marek Wielgo zwraca uwagę, że mieszkań w zasięgu finansowym przeciętnie zarabiających gospodarstw może być jeszcze więcej, bo wielu deweloperów oferuje opusty od cen ofertowych. Mimo to w biurach sprzedaży nie widać kolejek chętnych.

Żeby zdecydować się na zaciągnięcie kilkuset tysięcy złotych kredytu na zakup mieszkania, trzeba być optymistą. A ten optymizm osłabia ostatnio niepewność związana z wpływem sztucznej inteligencji na rynek pracy oraz spowolnienie wzrostu wynagrodzeń – komentuje ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

