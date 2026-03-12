Chińscy cyberszpiedzy uderzyli w Katar

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa alarmują: zaledwie dzień po wybuchu nowego konfliktu na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się seria cyberataków wymierzonych w firmy z Kataru. Według analizy badaczy z Check Point Research, część operacji nosi wyraźne ślady działań grup powiązanych z Chinami. To kolejny raz kiedy okazuje się, że współczesne kryzysy geopolityczne natychmiast przenoszone są do cyberprzestrzeni.

Już 1 marca 2026 roku – a więc w zaledwie jeden dzień po rozpoczęciu eskalacji militarnej na Bliskim Wschodzie – analitycy cyberbezpieczeństwa odnotowali pierwsze niepokojące sygnały.

Wojna w regionie, ofensywa w sieci

Według raportu Check Point Research, firmy działające w Katarze zaczęły być celem skoordynowanych prób włamań. Część z nich została powiązana z chińskojęzyczną grupą cyberwywiadowczą Camaro Dragon. Atakujący próbowali wdrożyć znany zestaw narzędzi szpiegowskich – wariant złośliwego oprogramowania PlugX. Samo tempo reakcji jest dla ekspertów szczególnie alarmujące. Oznacza bowiem, że operacje cyberwywiadowcze są dziś niemal idealnie zsynchronizowane z wydarzeniami geopolitycznymi. Gdy tylko rośnie napięcie polityczne, równolegle rozpoczyna się walka o informacje.

Fałszywe zdjęcia z ataku. Tak zaczyna się cyberinfiltracja

Jedna z opisanych w raporcie kampanii pokazuje, jak współczesne operacje cyberszpiegowskie stają się wyrafinowane. Ofiary otrzymywały archiwum, które miało rzekomo zawierać zdjęcia z ataku na amerykańskie bazy wojskowe w Bahrajnie. Plik wyglądał wiarygodnie – i właśnie o to chodziło. Po jego uruchomieniu rozpoczynał się wieloetapowy proces infekcji, którego finałem było zainstalowanie w systemie backdoora PlugX. Atak wykorzystał technikę tzw. DLL hijacking oraz legalny plik popularnej usługi Baidu NetDisk, aby ukryć złośliwe działania.

PlugX to jedno z najbardziej znanych narzędzi cyberszpiegowskich kojarzonych z operacjami prowadzonymi przez grupy powiązane z Chinami. Po przejęciu systemu umożliwia ono m.in.:

►zdalny dostęp do komputera,

►kradzież plików,

►przechwytywanie obrazu z ekranu,

►rejestrowanie naciśnięć klawiszy,

►wykonywanie poleceń na zainfekowanym urządzeniu.

To nie pierwszy raz. Region jest na celowniku

Badacze zwracają uwagę na jeszcze jeden istotny szczegół – bardzo podobny scenariusz ataku pojawił się już wcześniej – pod koniec grudnia – w operacjach wymierzonych w tureckie cele wojskowe. Powtarzalność technik sugeruje, że nie chodzi o pojedynczy incydent, lecz o szerszą strategię. Według ekspertów, cyberprzestrzeń stała się dla wywiadu idealnym narzędziem obserwacji regionów, w których układ sił szybko się zmienia. A Bliski Wschód jest dziś jednym z najbardziej dynamicznych geopolitycznie obszarów świata.

Fałszywe komunikaty i sztuczna inteligencja

Druga kampania opisana w raporcie pokazuje jeszcze inny kierunek ewolucji cyberataków. Tym razem przynęta była związana z rzekomym uderzeniem w infrastrukturę naftową i gazową Zatoki Perskiej. Materiały podszywały się pod komunikację związaną z izraelskim rządem. Co ciekawe, część wykorzystanych grafik i treści została wygenerowana przy użyciu sztucznej inteligencji – i to dość niskiej jakości. Nie przeszkodziło to jednak w przeprowadzeniu ataku.

Ostatecznym narzędziem wykorzystanym przez napastników okazał się Cobalt Strike – powszechnie używany legalnie przez firmy bezpieczeństwa do testów penetracyjnych. W rękach cyberprzestępców staje się on bardzo skuteczny do rozpoznania sieci i przygotowania dalszej infiltracji.

Ślady prowadzą do Chin

Eksperci z Check Point oceniają, że także druga operacja może być powiązana z chińskimi podmiotami. Wskazują na to wzorce znane z wcześniejszych kampanii, które przeprowadziły chińskie grupy APT. Choć w cyberprzestrzeni jednoznaczne przypisanie ataku do konkretnego państwa bywa bardzo trudne, to zestaw użytych technik i narzędzi wyraźnie wpisuje się w znane schematy działań chińskich grup cyberwywiadowczych.

Dlaczego właśnie Katar?

Najważniejszy wniosek z raportu nie dotyczy jednak samego malware’u. Kluczowy jest wybór celu, a Katar – od lat zajmujący wyjątkową pozycję na geopolitycznej mapie świata – na taki cal nadaje się znakomicie. Kraj ten jest jednocześnie:

►jednym z najważniejszych eksporterów gazu na świecie,

►ważnym partnerem energetycznym wielu państw,

►państwem utrzymującym relacje zarówno z Zachodem, jak i z wieloma krajami regionu,

►aktywnym mediatorem w konfliktach bliskowschodnich.

Dla wywiadu to idealny punkt obserwacyjny. Eksperci Check Point oceniają, że niemal natychmiastowe zainteresowanie Katarem po wybuchu kryzysu może oznaczać pilną potrzebę zdobycia informacji o skutkach konfliktu oraz szersze przesunięcie priorytetów wywiadowczych w stronę państwa znajdującego się na styku globalnych interesów.

Cyfrowa wojna dopiero się zaczyna

Najważniejsza lekcja z tej historii jest prosta – i niepokojąca. Współczesne konflikty nie zaczynają się już tylko na polu walki. Równolegle rusza cicha wojna w cyberprzestrzeni: o dostęp do informacji, infrastruktury i strategicznych danych. A jeśli wydarzenia z początku marca są zapowiedzią nowego trendu, to oznacza jedno: każda kolejna eskalacja geopolityczna może niemal natychmiast wywoływać równie intensywną ofensywę hakerską.

Źródło: Check Point Research; Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bezwzględny koniec pieców na gaz

Norwegia odkryła ogromne złoża surowców wartych miliardy

Przejazd A2 tylko dla bogaczy! Potężna podwyżka stawek

»»Wojna rozpętała kryzys – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24