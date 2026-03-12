Nastał Tusk, wróciła praca przy szparagach

Niemieckie gospodarstwa ponownie ruszyły z rekrutacją pracowników sezonowych do zbioru szparagów. Sezon potrwa od 1 kwietnia do 24 czerwca, a plantatorzy szczególnie liczą na pracowników z Polski, którym niestraszne są czynności wymagające dużej odporności fizycznej.

Gotowi są im płacić od 16 do 22 euro netto za godzinę, co oznacza miesięczne zarobki na poziomie 2,5-3 tys. euro – w zależności od regionu.

Pracuje się zazwyczaj sześć dni w tygodniu po 10 godzin dziennie. Co konkretnie robi „gastarbajter”? Zbiera, sortuje i pakuje szparagi.

Przy zbiorze szparagów pracuje się sześć dni w tygodniu po 10 godzin dziennie / autor: Pixabay

Zbieracze szparagów mają konkurencję

Niemcy są jednym z największych producentów szparagów w Europie, dlatego co roku zatrudniają nawet 300 tys. pracowników sezonowych z Europy Wschodniej – przede wszystkim z Polski, Rumunii i Bułgarii. Jednocześnie zainteresowanie wyjazdami z Polski do sąsiada z zachodu stopniowo spada.

Pole szparagów / autor: Pixabay

Jednocześnie zainteresowanie wyjazdami z Polski stopniowo spada. Część osób wybiera lepiej płatne prace w Holandii czy Szwajcarii, a inni decydują się na zatrudnienie w kraju, gdzie rolnicy również szukają pracowników sezonowych i oferują dniówki sięgające od 150-250 złotych.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: Business Insider Polska, wp.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Na rynku ropy takiego ruchu jeszcze świat nie widział

Doigrali się! Stracą koncesję po skandalu z podwyżką opłat?

Glapiński: 197 mld zł ze sprzedaży złota na wojsko!

»»Czy są szanse na tańsze paliwo – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24