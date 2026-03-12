Informacje
Zbieranie szparagów to wyjątkowo wyczerpujące zajęcie. / autor: 123RF
Zbieranie szparagów to wyjątkowo wyczerpujące zajęcie. / autor: 123RF

Nastał Tusk, wróciła praca przy szparagach

Grzegorz Szafraniec

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  • Opublikowano: 12 marca 2026, 09:39

  • Powiększ tekst

Niemieckie gospodarstwa ponownie ruszyły z rekrutacją pracowników sezonowych do zbioru szparagów. Sezon potrwa od 1 kwietnia do 24 czerwca, a plantatorzy szczególnie liczą na pracowników z Polski, którym niestraszne są czynności wymagające dużej odporności fizycznej.

Gotowi są im płacić od 16 do 22 euro netto za godzinę, co oznacza miesięczne zarobki na poziomie 2,5-3 tys. euro – w zależności od regionu.

Pracuje się zazwyczaj sześć dni w tygodniu po 10 godzin dziennie. Co konkretnie robi „gastarbajter”? Zbiera, sortuje i pakuje szparagi.

Przy zbiorze szparagów pracuje się sześć dni w tygodniu po 10 godzin dziennie / autor: Pixabay
Przy zbiorze szparagów pracuje się sześć dni w tygodniu po 10 godzin dziennie / autor: Pixabay

Zbieracze szparagów mają konkurencję

Niemcy są jednym z największych producentów szparagów w Europie, dlatego co roku zatrudniają nawet 300 tys. pracowników sezonowych z Europy Wschodniej – przede wszystkim z Polski, Rumunii i Bułgarii. Jednocześnie zainteresowanie wyjazdami z Polski do sąsiada z zachodu stopniowo spada.

Pole szparagów / autor: Pixabay
Pole szparagów / autor: Pixabay

Jednocześnie zainteresowanie wyjazdami z Polski stopniowo spada. Część osób wybiera lepiej płatne prace w Holandii czy Szwajcarii, a inni decydują się na zatrudnienie w kraju, gdzie rolnicy również szukają pracowników sezonowych i oferują dniówki sięgające od 150-250 złotych.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: Business Insider Polska, wp.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Na rynku ropy takiego ruchu jeszcze świat nie widział

Doigrali się! Stracą koncesję po skandalu z podwyżką opłat?

Glapiński: 197 mld zł ze sprzedaży złota na wojsko!

»»Czy są szanse na tańsze paliwo – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych