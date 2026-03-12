Nastał Tusk, wróciła praca przy szparagach
Niemieckie gospodarstwa ponownie ruszyły z rekrutacją pracowników sezonowych do zbioru szparagów. Sezon potrwa od 1 kwietnia do 24 czerwca, a plantatorzy szczególnie liczą na pracowników z Polski, którym niestraszne są czynności wymagające dużej odporności fizycznej.
Gotowi są im płacić od 16 do 22 euro netto za godzinę, co oznacza miesięczne zarobki na poziomie 2,5-3 tys. euro – w zależności od regionu.
Pracuje się zazwyczaj sześć dni w tygodniu po 10 godzin dziennie. Co konkretnie robi „gastarbajter”? Zbiera, sortuje i pakuje szparagi.
Zbieracze szparagów mają konkurencję
Niemcy są jednym z największych producentów szparagów w Europie, dlatego co roku zatrudniają nawet 300 tys. pracowników sezonowych z Europy Wschodniej – przede wszystkim z Polski, Rumunii i Bułgarii. Jednocześnie zainteresowanie wyjazdami z Polski do sąsiada z zachodu stopniowo spada.
Jednocześnie zainteresowanie wyjazdami z Polski stopniowo spada. Część osób wybiera lepiej płatne prace w Holandii czy Szwajcarii, a inni decydują się na zatrudnienie w kraju, gdzie rolnicy również szukają pracowników sezonowych i oferują dniówki sięgające od 150-250 złotych.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: Business Insider Polska, wp.pl
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Na rynku ropy takiego ruchu jeszcze świat nie widział
Doigrali się! Stracą koncesję po skandalu z podwyżką opłat?
Glapiński: 197 mld zł ze sprzedaży złota na wojsko!
»»Czy są szanse na tańsze paliwo – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.