Mniej emocji na polskiej walucie?

Dolar zyskuje w poniedziałek na szerokim rynku. W przypadku istotnej dla złotego pary EURUSD pozostajemy powyżej 1,15. Niemniej, nadal utrzymuje się większa, negatywna presja na rynki wschodzące.

Konflikt na Bliskim Wschodzie znalazł się w takim momencie, że albo idziemy w wyraźną eskalację ze scenariuszem nasilenia bombardowań Iranu z konsekwencjami odwetu na krajach ościennych i wciągnięcia ich do otwartego konfliktu, oraz lądowaniem marines na irańskiej ziemi za kilkanaście dni, albo mamy moment, kiedy rozsądnym rozwiązaniem będzie deeskalacja - problem tylko w tym, że deklarowane kilka dni temu „warunki do negocjacji” ze strony obu stron, są kompletnie rozbieżne. Emocje podbija dzisiaj rano sobotnie ultimatum Donalda Trumpa, co do odblokowania przez Iran cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin (teoretycznie czas mija dzisiaj wieczorem), choć pytanie na ile słowa prezydenta USA (zwłaszcza jego „przemyślenia” na socialach mają jeszcze jakiekolwiek strategiczne znaczenie).

Jak zachowują się dzisiaj rano rynki? Nadal największą zmienność przyciągają surowce - kontrakt na ropę WTI wrócił w okolice szczytu z 15 marca w rejonie 101-102 USD, natomiast nadal silne spadki notują kruszce - futures na złoto w pewnym momencie testował rejon 4100 USD. Podaż widać też na indeksach i bardziej nerwowe są rynki w Azji, oraz Europie - co nie dziwi, biorąc pod uwagę, kto najbardziej straci gospodarczo na wojnie na Bliskim Wschodzie. Na tym tle w przestrzeni FX jest względnie „spokojnie”, chociaż dolar zyskuje w poniedziałek na szerokim rynku. W przypadku istotnej dla złotego pary EURUSD pozostajemy powyżej 1,15. Niemniej, nadal utrzymuje się większa, negatywna presja na rynki wschodzące, co akurat nie zaskakuje (globalny risk-off).

Niemniej patrząc na złotego, to nie jesteśmy „szczególnie wysoko” jak na ostatnie dni - apogeum słabości polskiej waluty miało miejsce 9 marca, jeżeli popatrzymy przez pryzmat koszyka BOSSA PLN, natomiast w ujęciu na poszczególne pary to EURPLN (szczyt 3 marca przy 4,3074), a USDPLN (maksimum 13 marca przy 3,7512). W tym ostatnim przypadku znaczenie ma też EURUSD, gdzie dołek w „wojennym handlu” miał miejsce również 13 marca przy 1,1410. Dzisiaj rano mamy następujące poziomy : EURUSD 1,1533, EURPLN 4,2820, USDPLN 3,7120.

Z lokalnych danych makro to dzisiaj o godz. 9:30 GUS podał dane o sprzedaży detalicznej za luty, która wypadła nieco gorzej od prognoz (4,3 proc. r/r zamiast 5,4 proc r/r). Nie są to jednak jakieś złe dane, ale wpisują się w obraz w którym początek roku przyniósł sygnały wyhamowywania pozytywnych tendencji w polskiej gospodarce (najlepiej to już było, czyli w IV kwartale ub.r.), a to z „oczywistych” powodów (sytuacja na Bliskim Wschodzie) może ulec wyraźniejszemu pogorszeniu w nadchodzących miesiącach. Z punktu widzenia polityki monetarnej nie oznacza to jednak wiele. Dla złotego i pozostałych rynków EM kluczowym, negatywnym aspektem będzie „kasowanie” się dodatniej premii za ryzyko w postaci realnych stóp procentowych (za sprawą silniejszego podbicia inflacji). Regionalnie - za trzy tygodnie mamy kluczowe wybory parlamentarne na Węgrzech, ale to ponownie znajdzie się w centrum zainteresowania spekulantów (bo forint zyskiwał przed wojną w Iranie) ponownie na kilka dni przed datą 12 kwietnia.

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu prawa lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego

